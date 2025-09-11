DAX23.677 -0,1%ESt505.374 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +0,7%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.006 -0,4%Euro1,1718 -0,2%Öl67,68 +2,1%Gold3.643 +0,3%
Russische Notenbank senkt Leitzins: Zinssenkung fällt geringer aus als erwartet

12.09.25 13:12 Uhr
Überraschung in Russland: Notenbank senkt Leitzins weniger als erwartet | finanzen.net

Angesichts einer Konjunkturabschwächung hat die russische Notenbank ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge reduziert.

Er sinkt um 1,0 Prozentpunkte auf 17,0 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten 16,0 Prozent erwartet. Im April hatte der Leitzins noch bei 21,0 Prozent gelegen.

Die Inflationsrate war im August zwar auf 8,1 Prozent gefallen, die Notenbank strebt aber 4,0 Prozent an. "Die Wirtschaft kehrt weiter zu einem ausgewogenen Wachstumspfad zurück", kommentierte die Notenbank. Jüngste Daten würden auf eine Verlangsamung der Wirtschaft im dritten Quartal hindeuten. Die Inflationserwartungen bleiben hoch, wie es weiter heißt.

Der Hintergrund: Die russische Wirtschaft wird aktuell vor allem durch die Rüstungsproduktion gestützt, die wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine massiv ausgebaut wurde. Die Privatwirtschaft leidet jedoch unter den hohen Zinsen. Zudem treibt der Mangel an Arbeitskräften die Löhne und verhindert eine Ausweitung der Produktion, was die Preise treibt.

Die Notenbank will die Zinsen daher weiter auf einem hohen Niveau halten, um die Inflation in Richtung des Inflationsziels von vier Prozent zu treiben. Die Notenbank erwartet, dass die jährliche Inflationsrate im Jahr 2025 auf 6,0 bis 7,0 Prozent sinken wird und 2026 das Inflationsziel erreichen wird.

MOSKAU (dpa-AFX)

Bildquellen: Cattallina / Shutterstock.com, Filipe Frazao / Shutterstock.com