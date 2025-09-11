So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,45 Prozent auf 3.650,40 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 3.634,09 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,73 Prozent auf 42,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 41,58 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,47 Prozent auf 1.402,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.396,00 US-Dollar.
Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,12 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.214,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.201,00 US-Dollar lag.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,34 Prozent auf 67,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 66,37 US-Dollar.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 63,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (62,37 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,37 Prozent.
Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 13:01 Uhr auf 0,65 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.
Indessen verstärkt sich der Weizenpreis um 0,26 Prozent auf 190,00 Euro. Am Vortag notierte der Weizenpreis bei 189,50 Euro.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) geht es um -0,44 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,45 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Rapspreis um 0,54 Prozent auf 469,00 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 466,50 Euro.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 1,75 Prozent auf 61,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 60,23 US-Dollar.
