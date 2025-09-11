DAX23.663 -0,2%ESt505.371 -0,3%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.097 -0,3%Euro1,1725 -0,1%Öl67,36 +1,6%Gold3.648 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Klarna A414N7 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold, Öl & Co.

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

12.09.25 13:17 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.642,72 USD 20,32 USD 0,77%
News
Baumwolle
0,65 USD 0,00 USD 0,21%
News
Bleipreis
1.943,40 USD 5,55 USD 0,29%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,75 EUR -1,40 EUR -1,50%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,91 USD -0,02 USD -0,51%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.648,16 USD 14,07 USD 0,39%
News
Haferpreis
2,97 USD -0,09 USD -3,02%
News
Heizölpreis
61,55 USD 1,32 USD 2,19%
News
Holzpreis
518,50 USD -11,50 USD -2,17%
News
Kaffeepreis
4,01 USD 0,01 USD 0,29%
News
Kakaopreis
5.344,00 GBP 74,00 GBP 1,40%
News
Kohlepreis
93,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Kupferpreis
9.926,20 USD 79,35 USD 0,81%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD 0,01 USD 0,49%
News
Mageres Schwein Preis
0,98 USD 0,01 USD 1,53%
News
Maispreis
3,97 USD -0,02 USD -0,44%
News
Mastrindpreis
3,55 USD 0,02 USD 0,55%
News
Milchpreis
17,60 USD 0,02 USD 0,11%
News
Naphthapreis (European)
561,12 USD -3,97 USD -0,70%
News
Nickelpreis
14.900,00 USD -35,00 USD -0,23%
News
Ölpreis (Brent)
67,34 USD 1,03 USD 1,55%
News
Ölpreis (WTI)
63,34 USD 1,10 USD 1,77%
News
Orangensaftpreis
2,41 USD -0,08 USD -3,04%
News
Palladiumpreis
1.213,00 USD 12,00 USD 1,00%
News
Palmölpreis
4.425,00 MYR 85,00 MYR 1,96%
News
Platinpreis
1.404,50 USD 8,50 USD 0,61%
News
Rapspreis
469,75 EUR 3,25 EUR 0,70%
News
Reispreis
11,32 USD 0,07 USD 0,62%
News
Silberpreis
42,24 USD 0,66 USD 1,59%
News
Sojabohnenmehlpreis
293,00 USD 12,00 USD 4,27%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,00 USD -0,98%
News
Sojabohnenpreis
10,10 USD -0,00 USD -0,02%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,50 EUR 1,00 EUR 0,53%
News
Zinkpreis
2.907,65 USD 16,65 USD 0,58%
News
Zinnpreis
34.774,00 USD 223,00 USD 0,65%
News
Zuckerpreis
0,16 USD -0,00 USD -0,57%
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,45 Prozent auf 3.650,40 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 3.634,09 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,73 Prozent auf 42,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 41,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,47 Prozent auf 1.402,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.396,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,12 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.214,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.201,00 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,34 Prozent auf 67,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 66,37 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 63,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (62,37 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,37 Prozent.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 13:01 Uhr auf 0,65 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Weizenpreis um 0,26 Prozent auf 190,00 Euro. Am Vortag notierte der Weizenpreis bei 189,50 Euro.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) geht es um -0,44 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,45 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Rapspreis um 0,54 Prozent auf 469,00 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 466,50 Euro.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 1,75 Prozent auf 61,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 60,23 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

Nachrichten zu Goldpreis