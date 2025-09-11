DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.918 -0,4%Nas22.141 +0,5%Bitcoin98.307 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,49 +1,8%Gold3.644 +0,3%
Ausblick auf Zahlenwerk

Ausblick: Adobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

12.09.25 18:01 Uhr
Ausblick: Adobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bei Adobe stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
301,85 EUR 3,30 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Adobe wird am 11.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.08.2025 - vorstellen.

31 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,18 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,76 USD je Aktie erzielt worden waren.

29 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,92 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,60 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,36 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 35 Analysten durchschnittlich auf 23,57 Milliarden USD, gegenüber 21,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Adobe Inc.

DatumRatingAnalyst
11:51Adobe OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.12.2024Adobe BuyDeutsche Bank AG
16.06.2023Adobe BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2023Adobe OutperformRBC Capital Markets
14.12.2021Adobe NeutralJP Morgan Chase & Co.
