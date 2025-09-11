Ausblick: Adobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bei Adobe stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Adobe wird am 11.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.08.2025 - vorstellen.
31 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,18 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,76 USD je Aktie erzielt worden waren.
29 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,92 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,60 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,36 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 35 Analysten durchschnittlich auf 23,57 Milliarden USD, gegenüber 21,53 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Adobe News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adobe Inc.
Analysen zu Adobe Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2024
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2023
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2023
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|14.12.2021
|Adobe Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2024
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2023
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2023
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.2020
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2021
|Adobe Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.02.2019
|Adobe Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.12.2018
|Adobe Hold
|Pivotal Research Group
|19.10.2018
|Adobe Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|14.09.2018
|Adobe Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2017
|Adobe Sell
|Pivotal Research Group
|12.12.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|21.09.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
|13.09.2011
|Adobe Systems underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adobe Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen