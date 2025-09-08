DAX23.699 ±-0,0%ESt505.393 +0,1%Top 10 Crypto16,21 +0,7%Dow45.940 -0,4%Nas22.120 +0,4%Bitcoin98.364 -0,1%Euro1,1726 -0,1%Öl67,56 +1,9%Gold3.649 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
PUMA-Aktie dreht ins Plus: Artemis will Beteiligung nicht zum aktuellen Wert verkaufen PUMA-Aktie dreht ins Plus: Artemis will Beteiligung nicht zum aktuellen Wert verkaufen
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Erholungsversuch

Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung

12.09.25 16:20 Uhr
Bilfinger-Aktie erholt sich wieder deutlich | finanzen.net

Die Aktien von Bilfinger haben am Freitag spürbar angezogen und sind damit aus ihrer jüngsten Korrekturphase ausgebrochen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
93,30 EUR 2,40 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zeitweise legen sie via XETRA 2,5 Prozent auf 93,25 Euro zu und gehörten zu den stärksten Werten im MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Außerdem näherten sie sich wieder ihrem Mitte August erreichten Rekordhoch bei 98,00 Euro.

Wer­bung

Vor dem Wochenende sprangen die Papiere des Industriedienstleisters zurück über die 50-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den mittelfristigen Trend, mit der sie im Wochenverlauf bereits gerungen hatten. Zudem setzten sie sich deutlicher von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab, einem kurzfristigen Trendindikator.

Seit Jahresbeginn haben die Bilfinger-Aktien ihren Wert etwa verdoppelt. Das Unternehmen profitiert auch von der Aussicht auf eine Modernisierung der deutschen Infrastruktur sowie den Bau neuer Gaskraftwerke, rund um deren Wartung und Betrieb das Unternehmen Dienstleistungen anbietet.

/niw/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen