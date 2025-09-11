DAX23.696 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,21 +0,7%Dow45.939 -0,4%Nas22.118 +0,3%Bitcoin98.364 -0,1%Euro1,1723 -0,1%Öl67,56 +1,9%Gold3.650 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
PUMA-Aktie dreht ins Plus: Artemis will Beteiligung nicht zum aktuellen Wert verkaufen PUMA-Aktie dreht ins Plus: Artemis will Beteiligung nicht zum aktuellen Wert verkaufen
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ukraine-Krieg

Warum die Ölpreise am Freitag steigen

12.09.25 16:31 Uhr
Deshalb steigen die Ölpreise am Freitag | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
67,56 USD 1,25 USD 1,89%
News
Ölpreis (WTI)
63,26 USD 1,02 USD 1,64%
News

Ein Angriff der Ukraine auf einen russischen Hafen für Ölexporte sorgte für Auftrieb bei den Notierungen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am späteren Nachmittag 67,52 US-Dollar. Das waren 1,15 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg um 98 Cent auf 63,35 Dollar.

Der Drohnenangriff der Ukraine führte zu einer vorübergehenden Betriebsunterbrechung in Primorsk, einem Hafen in der Nähe von St. Petersburg, heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Angriff habe sich zudem gegen drei Pumpstationen gerichtet, wie die Agentur unter Berufung auf eine mit der Situation vertraute Person weiter berichtet.

Darüber hinaus wollen die USA auf Staaten der Industriegruppe G7 Druck ausüben. Ziel sei es, Zölle von bis zu 100 Prozent auf China und Indien für ihre Käufe von russischem Öl zu erheben, berichtet Bloomberg. Kanada, das den Vorsitz der G7 innehat, hat für Freitag ein Treffen der Finanzminister der Gruppe einberufen, um "weitere Maßnahmen zur Erhöhung des Drucks auf Russland und zur Begrenzung seiner Kriegsmaschinerie zu erörtern", heißt es in einer Erklärung.

Mit dem Preisanstieg kurz vor dem Wochenende haben sich auch die Gewinne im Wochenverlauf ausgeweitet. Seit Montag ist der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee um etwa zwei Dollar je Barrel gestiegen.

/jkr/jsl/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, Schroders

Nachrichten zu Ölpreis