DAX aktuell

DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik

12.09.25 15:54 Uhr
Der DAX zeigt sich am Freitag richtungslos und verharrt in seiner Konsolidierungsphase. Jüngste geopolitische Unsicherheiten halten deutsche Anleger von größeren Wetten ab.

Der DAX eröffnete den letzten Handelstag der Woche 0,27 Prozent im Plus bei 23.767,34 Punkten. Danach fällt er an die Nulllinie zurück und zeitweise auf rotes Terrain.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag nach moderaten Anfangsgewinnen relativ wenig bewegt und richtungslos entwickelt. Damit bleibt der DAX nach einem starken Lauf bis Anfang Juli in seiner Konsolidierungsphase. Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So sind die Verbraucherpreise im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent gestiegen.

Rekordlauf der US-Börsen schwappt nicht über

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, schrieb: Während die US-Börsen von Zinssenkungsfantasie und überraschend positiven Nachrichten aus dem Technologiesektor auf Rekordhöhen getragen worden seien, trete der DAX auf der Stelle.

Geopolitische Unsicherheiten für deutsche Anleger zu groß

Als Bremsfaktoren für deutsche Aktien nannte er die geopolitische Unsicherheit nach dem israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in Katar und das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum und damit ins NATO-Gebiet. "Hier lauert einiges Eskalationspotenzial, von dem Anleger ungern auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen, sollte es freigesetzt werden", so Molnar.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

