DAX23.685 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.093 +1,3%Nas22.042 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,51 -1,6%Gold3.636 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX knapp in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick DAX nach US-Inflationsdaten und EZB-Zinsentscheid volatil - 100-Tage-Linie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursrally

Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit über zwei Wochen - US-Inflationsdaten im Fokus

11.09.25 17:30 Uhr
Bitcoin auf Erholungskurs: Höchster Stand seit zwei Wochen - US-Inflationsdaten im Blick | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und ist auf den höchsten Stand seit über zwei Wochen gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.110,5797 CHF 80,7155 CHF 0,09%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.560,2627 EUR 175,9395 EUR 0,18%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.377,3475 GBP 178,0880 GBP 0,21%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.850.220,1326 JPY 58.564,0074 JPY 0,35%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
114.565,3056 USD 600,3324 USD 0,53%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,13%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,19%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,24%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,09%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,47%
Charts|News

Am Morgen wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 114.462 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie seit dem 24. August nicht mehr. Im Vergleich zum deutlichen Anstieg zur Wochenmitte hielten sich die Gewinne am Morgen aber in Grenzen. Zuletzt stand der Bitcoin noch bei rund 114.426 US-Dollar.

Ähnlich wie der Goldpreis profitierte auch der Bitcoin von der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA. Weil die Kryptowährung keine Marktzinsen abwirft, stützt die Aussicht auf weniger Zinsen die Nachfrage und lässt den Kurs ansteigen. In der kommenden Woche wird die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen entscheiden. Eine Zinssenkung gilt am Markt als ausgemacht, wobei zuletzt auch verstärkt auf eine größere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte spekuliert wurde.

Wichtige Hinweise auf die Zinspolitik in den USA erhalten die Anleger von Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. Die US-Verbraucherpreise haben im August etwas stärker zugelegt als prognostiziert. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) stiegen sie gegenüber Juli um 0,4 Prozent und lagen 2,9 Prozent über dem Vorjahreswert (Juli: 2,7 Prozent). Volkswirte hatten zuvor mit einem Anstieg um 0,3 Prozent zum Vormonat und ebenfalls 2,9 Prozent im Jahresvergleich gerechnet. Die Kerninflation - ohne Energie und Lebensmittel - erhöhte sich wie erwartet um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 3,1 Prozent im Jahresvergleich.

/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)/ Dow Jones Newswires

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com, Gajus / Shutterstock.com