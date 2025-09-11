DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.114 +0,7%Euro1,1732 ±-0,0%Öl66,90 +0,9%Gold3.642 +0,2%
Meme-Rally

Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So ging es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter

12.09.25 22:28 Uhr
Nach massiver Kursrally: Wird Opendoor an der NASDAQ vom Meme-Hype zum Börsenwunder? | finanzen.net

Kaum eine Aktie spaltet die Anlegergemüter derzeit wie die des digitalen Immobilienmarktplatzes Opendoor Technologies.

• Kursrally von über 550 % seit Jahresstart
• Führungswechsel mit KI- und Gründer-Rückkehr schürt Vertrauen
• Fed-Zinsentscheidung als möglicher Katalysator

Die Rally der Opendoor-Aktie sucht derzeit ihresgleichen: Seit Jahresstart ging es für den Anteilsschein an der NASDAQ um satte 558 Prozent nach oben. Dabei reagieren Marktteilnehmer mit massiven Käufen auf kleinste Nachrichten von Unternehmensseite: Dass Opendoor am Donnerstag eine wahre Nachrichtenflut auf die Märkte losließ, brachte schlussendlich ein Plus von 79,52 Prozent auf 10,52 US-Dollar mit sich. Zeitweise schien die Rally am Freitag unterdessen ihr Ende zu finden, so ging es an der NASDAQ 13,78 Prozent auf 9,07 US-Dollar nach unten.

Radikaler Führungswechsel befeuert Anlegeroptimismus

Wie am Vortag bekannt wurde, holt sich das Unternehemn mit Kaz Nejatian einen Manager mit ausgeprägter KI- und Online-Expertise ins Boot - ein deutliches Signal für Investoren, dass Opendoor sein Geschäftsmodell modernisieren will. Besonders die gleichzeitige Rückkehr der Gründer Keith Rabois und Eric Wu in den Vorstand wird als Vertrauensbeweis interpretiert, der die Zuversicht in die Zukunftsfähigkeit des Online-Immobilienportals stärkt.

Die Rückkehr der Unternehmensgründer ist für Marktteilnehmer offenbar als Zeichen einer strategischen Neuausrichtung zu deuten, die frischen Wind in das Geschäftsmodell bringen könnte. Anleger spekulieren auf innovative Ansätze, die Opendoors Position im hart umkämpften Online-Immobilienmarkt stärken könnten.

Zinsentscheidung der Fed könnte weiteren Schub bringen

Die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche könnte für die Opendoor-Aktie zum nächsten Katalysator werden. Marktbeobachter erwarten eine mögliche Leitzinssenkung um 0,5 Prozentpunkte, was dem Immobiliensektor generell Auftrieb verleihen würde. Für Opendoor als digitalen Immobilienhändler hätte eine solche Entscheidung besonders positive Auswirkungen, da niedrigere Zinsen tendenziell zu höherer Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt führen. Analysten sehen hierin einen potenziellen Wachstumstreiber, der dem Unternehmen nach Jahren der Herausforderungen neue Nachfrageimpulse bescheren könnte.

Trotz Euphorie: Geschäftsmodell bleibt "unbewiesen"

Trotz der beeindruckenden Kursgewinne mahnen Experten zur Vorsicht. Das Geschäftsmodell von Opendoor, das auf den digitalen Kauf und Verkauf von Immobilien setzt, gilt weiterhin als "unbewiesen" und stark abhängig von makroökonomischen Faktoren. Die hohe Volatilität der Aktie spiegelt diese Unsicherheit wider. Während der Führungswechsel kurzfristig für Euphorie sorgt, wird die langfristige Entwicklung maßgeblich davon abhängen, ob das neue Management tatsächlich eine nachhaltige Strategie implementieren kann, die das Unternehmen profitabel macht. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob der Optimismus der Anleger gerechtfertigt ist oder ob die Rally primär spekulativ getrieben bleibt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Opendoor, Around the World Photos / Shutterstock.com

