DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Erholungskurs

Tesla-Aktie zündet mit Mehrmonatshoch den Turbo: Anleger feiern Chart-Comeback

12.09.25 20:22 Uhr
Tesla-Aktie schießt an der NASDAQ nach oben: Musk entfacht Zukunfts-Hype - Tesla schießt nach oben" | finanzen.net

Die Tesla-Aktie hat am Freitag kräftig zugelegt und damit ein neues Mehr-Monats-Hoch erreicht. Anleger setzen zunehmend auf die Zukunftsfantasie rund um Robotaxis und humanoide Roboter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
334,80 EUR 21,65 EUR 6,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Chartbild von Tesla hat sich am Freitag mit einem Kurssprung um zuletzt 7,10 Prozent auf 395,00 US-Dollar weiter aufgehellt. Bereits am Vortag waren die Papiere des Elektroautobauers deutlich gestiegen, waren aber noch über den Widerstand zwischen 360 und 370 Dollar hinausgekommen. Dabei hatten sie in ihrer Erholung bereits zuletzt wieder die 50- und die 100-Tage-Linien als Indikatoren für den mittelfristigen und den längerfristigen Trend überwunden.

Wer­bung

Mit dem Sprung am Freitag auf ein Hoch seit Ende Januar haben die

NEW YORK (dpa-AFX) - Bereits am Vortag waren die Papiere des Elektroautobauers deutlich gestiegen, waren aber noch über den Widerstand zwischen 360 und 370 Dollar hinausgekommen. Dabei hatten sie in ihrer Erholung bereits zuletzt wieder die 50- und die 100-Tage-Linien als Indikatoren für den mittelfristigen und den längerfristigen Trend überwunden.

Mit dem Sprung am Freitag auf ein Hoch seit Ende Januar haben die Tesla-Aktien nun auch die Delle von Anfang Juni komplett überwunden, die der Bruch zwischen Tesla-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump verursacht hatte. Damals warnte Musk unter anderem vor einem ausufernden Haushaltsdefizit und attackierte damit auch die US-Regierung. Mittlerweile ist der Streit aber etwas in den Hintergrund gerückt. Mittlerweile bringt es Tesla nun wieder auf einen Börsenwert von rund 1,3 Billionen US-Dollar.

Anfang September werteten Anleger dann eine neue Vergütungsvereinbarung für Tesla-Chf und Großaktionär Musk positiv, deren Wert sich auf rund eine Billion US-Dollar belaufen könnte - ein beispielloses Paket in der amerikanischen Unternehmenswelt.

Wer­bung

Der Grund für den Optimismus der Anleger: Das Paket enthält eine Reihe ehrgeiziger Zielvorgaben, die Musk erfüllen muss, um die volle Vergütung zu erhalten. Dazu gehören der Ausbau des noch jungen Robotaxi-Geschäfts und die Steigerung des Marktwerts des Unternehmens von derzeit rund 1,3 Billionen Dollar auf mindestens 8,5 Billionen Dollar. Der Plan erstreckt sich über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Damit rückte abermals das Robotaxi-Geschäft als wichtiger potenzieller Geschäftstreiber in den Fokus der Investoren. Zudem richten sich die Blicke zunehmend auf das Thema Humanoide Roboter. Hier treibt der Konzern die Entwicklung der Roboterinitiative Tesla Optimus rasant voran.

Erst jüngst hatte Musk, der Tesla zu einem großen Player im Bereich Künstliche Intelligenz machen will, seiner Social-Media-Plattform X (früher Twitter) erklärt, dass 80 Prozent des Wertes von Tesla auf Optimus entfallen werde. Allerdings dürfte das noch eine Weile dauern.

Wer­bung

So ringt Tesla im klassischen E-Auto-Geschäft mit immer mehr Konkurrenz und das Robotaxi-Geschäft dürfte auch noch Jahre brauchen, bis es Gewinne erzielt. Hier gibt es starke Konkurrenz, etwa durch Waymo von Alphabet (Alphabet A (ex Google))./mis/la/nas

-Aktien nun auch die Delle von Anfang Juni komplett überwunden, die der Bruch zwischen Tesla-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump verursacht hatte. Damals warnte Musk unter anderem vor einem ausufernden Haushaltsdefizit und attackierte damit auch die US-Regierung. Mittlerweile ist der Streit aber etwas in den Hintergrund gerückt. Mittlerweile bringt es Tesla nun wieder auf einen Börsenwert von rund 1,3 Billionen US-Dollar.

Anfang September werteten Anleger dann eine neue Vergütungsvereinbarung für Tesla-Chf und Großaktionär Musk positiv, deren Wert sich auf rund eine Billion US-Dollar belaufen könnte - ein beispielloses Paket in der amerikanischen Unternehmenswelt.

Der Grund für den Optimismus der Anleger: Das Paket enthält eine Reihe ehrgeiziger Zielvorgaben, die Musk erfüllen muss, um die volle Vergütung zu erhalten. Dazu gehören der Ausbau des noch jungen Robotaxi-Geschäfts und die Steigerung des Marktwerts des Unternehmens von derzeit rund 1,3 Billionen Dollar auf mindestens 8,5 Billionen Dollar. Der Plan erstreckt sich über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Damit rückte abermals das Robotaxi-Geschäft als wichtiger potenzieller Geschäftstreiber in den Fokus der Investoren. Zudem richten sich die Blicke zunehmend auf das Thema Humanoide Roboter. Hier treibt der Konzern die Entwicklung der Roboterinitiative Tesla Optimus rasant voran.

Erst jüngst hatte Musk, der Tesla zu einem großen Player im Bereich Künstliche Intelligenz machen will, seiner Social-Media-Plattform X (früher Twitter) erklärt, dass 80 Prozent des Wertes von Tesla auf Optimus entfallen werde. Allerdings dürfte das noch eine Weile dauern.

So ringt Tesla im klassischen E-Auto-Geschäft mit immer mehr Konkurrenz und das Robotaxi-Geschäft dürfte auch noch Jahre brauchen, bis es Gewinne erzielt. Hier gibt es starke Konkurrenz, etwa durch Waymo von Alphabet.

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen