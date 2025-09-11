DAX23.661 -0,2%ESt505.373 -0,3%Top 10 Crypto16,21 +0,7%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.006 -0,4%Euro1,1718 -0,2%Öl67,68 +2,1%Gold3.647 +0,3%
Führungswechsel

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

12.09.25 12:45 Uhr
Uniper verstärkt Vorstand - E.ON-Manager wird CFO, Personalchefin steigt auf - Aktien uneins | finanzen.net

Der Energieversorger Uniper ersetzt die zum Autozulieferer Aumovio wechselnde Finanzvorständin Jutta Dönges durch Christian Barr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,46 EUR 0,11 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Uniper
35,45 EUR 0,10 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Eon-Manager, derzeit Vorstand des schwäbischen Regionalversorgers Lechwerke, soll zum 1. November die Finanzen von Uniper auf Vorstandsebene verantworten, wie das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Überdies führt Uniper ebenfalls zum November ein neues Vorstandsressort für Personal und Transformation ein, das Fabienne Twelemann übernehmen soll, die seit dem vergangenen Jahr Leiterin des Personalbereichs ist. Twelemann werde Arbeitsdirektorin und CTO. Auch sie war früher für E.ON tätig.

Verlängert um jeweils fünf Jahre hat der Aufsichtsrat die Verträge von COO Holger Kreetz und CCO Carsten Poppinga.

Die Uniper-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent tiefer bei 35,55 Euro, während E.ON-Titel 0,92 Prozent auf 15,44 Euro steigen.

DOW JONES

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

