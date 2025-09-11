Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins
Der Energieversorger Uniper ersetzt die zum Autozulieferer Aumovio wechselnde Finanzvorständin Jutta Dönges durch Christian Barr.
Werte in diesem Artikel
Der Eon-Manager, derzeit Vorstand des schwäbischen Regionalversorgers Lechwerke, soll zum 1. November die Finanzen von Uniper auf Vorstandsebene verantworten, wie das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.
Überdies führt Uniper ebenfalls zum November ein neues Vorstandsressort für Personal und Transformation ein, das Fabienne Twelemann übernehmen soll, die seit dem vergangenen Jahr Leiterin des Personalbereichs ist. Twelemann werde Arbeitsdirektorin und CTO. Auch sie war früher für E.ON tätig.
Verlängert um jeweils fünf Jahre hat der Aufsichtsrat die Verträge von COO Holger Kreetz und CCO Carsten Poppinga.
Die Uniper-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent tiefer bei 35,55 Euro, während E.ON-Titel 0,92 Prozent auf 15,44 Euro steigen.
DOW JONES
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
