Givaudan-Aktie: Givaudan überzeugt mit Margen und Stabilität - Hochstufung durch Jefferies
Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3200 auf 3600 Franken angehoben.
Werte in diesem Artikel
Der Aromen- und Duftstoffkonzern überzeuge mit Margen, Wachstum und Robustheit, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei auch Givaudan nicht gegen die schwächelnden Endmärkte immun. Das Umfeld bleibe für die Branche herausfordernd.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Givaudan News
Nachrichten zu Givaudan AG
Analysen zu Givaudan AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:21
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|28.08.2025
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Givaudan Neutral
|UBS AG
