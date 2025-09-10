DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.935 -0,4%Nas22.173 +0,6%Bitcoin99.242 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,91 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Ziel 3600 Franken

Givaudan-Aktie: Givaudan überzeugt mit Margen und Stabilität - Hochstufung durch Jefferies

12.09.25 20:30 Uhr
Givaudan-Aktie im Analysten-Check: Jefferies hebt Daumen | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3200 auf 3600 Franken angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
3.411,00 CHF -10,00 CHF -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Aromen- und Duftstoffkonzern überzeuge mit Margen, Wachstum und Robustheit, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei auch Givaudan nicht gegen die schwächelnden Endmärkte immun. Das Umfeld bleibe für die Branche herausfordernd.

Wer­bung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Givaudan

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Givaudan

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Givaudan AG

DatumRatingAnalyst
19:21Givaudan HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Givaudan HaltenDZ BANK
28.08.2025Givaudan HoldDeutsche Bank AG
28.08.2025Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Givaudan NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Givaudan BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.2025Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Givaudan BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19:21Givaudan HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Givaudan HaltenDZ BANK
28.08.2025Givaudan HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025Givaudan NeutralUBS AG
20.08.2025Givaudan NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
10.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Givaudan AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen