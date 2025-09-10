Ziel 3600 Franken

Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3200 auf 3600 Franken angehoben.

Der Aromen- und Duftstoffkonzern überzeuge mit Margen, Wachstum und Robustheit, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei auch Givaudan nicht gegen die schwächelnden Endmärkte immun. Das Umfeld bleibe für die Branche herausfordernd.

