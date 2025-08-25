DAX24.091 -0,3%ESt505.385 ±0,0%Top 10 Crypto15,98 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.734 -0,4%Euro1,1593 -0,5%Öl66,96 -0,4%Gold3.383 -0,3%
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- Asiens Börsen uneins -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen
Tesla-Aktie im Blick: Gericht lässt Betrugsklage gegen Elon Musk zu Tesla-Aktie im Blick: Gericht lässt Betrugsklage gegen Elon Musk zu
Nachfolger steht fest

Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs

27.08.25 10:02 Uhr
Givaudan-Aktie unter Druck nach plötzlichem CEO-Abgang | finanzen.net

Die Aktien von Givaudan stehen am Mittwoch im frühen Handel unter Druck.

Der Aromen- und Duftstoffkonzern gab die Strategie bis 2030 bekannt und meldete zudem den Rücktritt von Gilles Andrier nach 20 Jahren als Konzernchef. Analysten zeigen sich überrascht, dass mit Christian Stammkoetter von Danone ein Externer den CEO-Posten übernimmt.

Givaudan verloren in Zürich in einem leicht festeren Gesamtmarkt 0,35 Prozent auf 3.393,00 Franken, das Tagestief war noch deutlich tiefer. Damit notierten die Aktien rund 16 Prozent tiefer als Ende 2024 und zählten so zu den schwächsten Werten im Leitindex SMI.

Die neuen Mittelfristziele gelten am Markt als wenig überraschend. Givaudan strebt bis 2030 ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent an sowie einen freien Cashflow von über 12 Prozent des Umsatzes. Laut UBS und JPMorgan bedeuten die Vorgaben im Wesentlichen eine Fortschreibung der bisherigen Strategie, womit die Impulse für die Aktien begrenzt seien.

Für Gesprächsstoff sorgt vor allem die Ernennung eines externen Nachfolgers. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wie auch die UBS betonen, dass viele Investoren mit einer internen Lösung gerechnet hätten. Mit Christian Stammkoetter, bisher Präsident Asien, Mittlerer Osten & Afrika bei Danone, komme nun ein Manager mit langjähriger Konsumgüter-Erfahrung von außerhalb. Die ZKB spricht von einer "großen Personalrochade" und bezeichnet die Entscheidung als überraschend.

JPMorgan bezeichnete die Ernennung ebenfalls als unerwartet, sieht aber in der gleichzeitigen Wahl Andriers zum künftigen Verwaltungsratspräsidenten eine geordnete Übergabe. Vontobel spricht von einer "neuen Ära", betont aber ebenso, dass die neuen Finanzziele im Wesentlichen Kontinuität darstellen.

/jl/uh/AWP/ajx/stk

ZÜRICH (dpa-AFX)

