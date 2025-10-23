DAX24.116 -0,1%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,78 +0,7%Gold4.105 +0,3%
Schwache Zeiten

Michelin-Aktie unter Druck: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel

23.10.25 08:29 Uhr
Michelin-Aktie unter Druck: Continental-Konkurrent warnt vor schwächerem Gewinn 2026

Der Reifenhersteller Michelin hat nach der vor einigen Tagen gesenkten 2025er-Prognose auch das Gewinnziel für das kommende Jahr gekappt.

Continental AG
63,56 EUR 0,06 EUR 0,09%
Im kommenden Jahr werde das bisher avisierte Ziel eines währungsbereinigten operativen Gewinns von mehr als 4,2 Milliarden nicht erreicht, teilte der Continental-Konkurrent am Mittwochabend in Clermont Ferrand mit. Aktuell stellt der Konzern lediglich ein Plus im Vergleich zum laufenden Jahr in Aussicht. Konkreter will Michelin dann erst im Februar werden.

Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine büßten nach der Mitteilung vom Mittwoch drei Prozent ein.

So reagiert die Michelin-Aktie

Eine weitere Gewinnwarnung von Michelin hat am Donnerstag die Aktie des französischen Reifenherstellers vorbörslich kräftig unter Druck gebracht und auch Continental belastet. Auf Tradegate büßte das Michelin-Papier im Vergleich zum Börsenschluss am Vortag 3,6 Prozent auf 26,45 Euro ein. Das Papier des deutschen Konkurrenten sank um 2,2 Prozent auf 62,04 Euro.

Nach dem erst vor zehn Tagen gekappten Ziel für das operative Jahresergebnis 2025 senkte Michelin nun auch seine Prognose für den währungsbereinigten operativen Gewinn 2026.

JPMorgan-Analyst Jose Asumendi senkte prompt seine Schätzung für das bereinigte Ebit 2025 und 2026 und damit auch sein Kursziel von 30 auf 27 Euro. Für beide Jahre liege er damit leicht unter den von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen.

Ihm zufolge stehen im schwankungsreichen Geschäftsumfeld von Michelin nun dessen Ausschüttungen im Fokus. Dabei verwies er auf den freien Barmittelzufluss von erwarteten rund 1,7 Milliarden Euro für 2025 und 1,8 Milliarden 2026. Zudem habe Michelin sein Aktienrückkaufprogramm beschleunigt und strebe bis zum Jahresende zusätzliche 400 Millionen Euro für Rückkäufe an.

/zb/he

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

