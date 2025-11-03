DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
Givaudan Aktie

3.497,00 EUR -3,00 EUR -0,09 %
STU
3.292,13 CHF +31,21 CHF +0,96 %
BRX
Marktkap. 32,29 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

08:01 Uhr
Givaudan Neutral
Givaudan AG
3.497,00 EUR -3,00 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor der Zutatenhersteller seien die Resultate trotz gesunkener Erwartungen nur durchwachsen gewesen. Kerry Group ist ihr Favorit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.274,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.292,13 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.884,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:01 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.10.25 Givaudan Neutral UBS AG
15.10.25 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Givaudan-Anlage unter der Lupe SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Handel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI letztendlich in Grün
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net So stuften die Analysten die Givaudan-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI zum Handelsstart in Rot
finanzen.net SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net SIX-Handel SLI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
Zacks Is Givaudan (GVDNY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
