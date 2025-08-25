Givaudan Aktie
Marktkap. 33,58 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3200 Franken auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Analyst Chris Counihan am Mittwoch nach Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef anlässlich des Investorentags des Aromenherstellers./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 01:20 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 01:20 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Underperform
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3.200,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
3.405,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-6,02%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
3.339,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,16%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4.013,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:56
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Givaudan Add
|Baader Bank
|08:21
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG