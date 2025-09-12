10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX dürfte schwächer eröffnen

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,19 Prozent nach auf 23.588 Punkte.

2. Börsen in Fernost überwiegend mit Zuwächsen - Nikkei auf Allzeithoch

In Tokio steigt der Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,92 Prozent an auf 44.242,79 Punkte. Zwischenzeitlich konnte er sogar ein neues Allzeithoch erklimmen.

Der Shanghai Composite zieht unterdessen um 1,14 Prozent an auf 3.855,60 Zähler.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil etwas schwächer und verliert zeitweise 0,10 Prozent auf 26.174,49 Einheiten.

3. Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT im Fokus: RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um

Der Panzergetriebehersteller RENK organisiert wegen der steigenden Nachfrage seine Produktion neu.

4. Boeing-Aktie im Blick: Einigung mit Gewerkschaft erzielt

Boeing hat nach mehr als einem Monat Streik in der Rüstungssparte eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt.

5. Kering verschiebt Option zur Übernahme von Valentino

Kering kann die Modemarke Valentino erst ein Jahr später als ursprünglich geplant übernehmen.

6. Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien

US-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union aufgefordert, gegen bestimmte chinesische und indische Waren Zölle zu verhängen.

7. Volkswagen-Aktie: Studie sieht E-Mobilität 10 Jahre nach VW-Skandal auf Kurs

Zehn Jahre nach der Aufdeckung des Abgasskandals bei Volkswagen bescheinigt eine neue Studie der europäischen Autoindustrie einen guten Weg zu mehr Elektromobilität.

8. Iberdrola kauft Previ-Beteiligung an Neoenergia für Milliardenbetrag

Iberdrola übernimmt die Beteiligung des brasilianischen Pensionsfonds Previ an Neoenergia für rund 1,88 Milliarden Euro, um damit seine Kontrolle über seine brasilianische Tochtergesellschaft zu verstärken.

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben am Donnerstagmorgen nach.

10. Euro wenig verändert

Der Euro tendiert am Morgen relativ stabil auf 1,16938 US-Dollar.