DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch
Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung
10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch

11.09.25 08:00 Uhr
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte schwächer eröffnen

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,19 Prozent nach auf 23.588 Punkte.

2. Börsen in Fernost überwiegend mit Zuwächsen - Nikkei auf Allzeithoch

In Tokio steigt der Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,92 Prozent an auf 44.242,79 Punkte. Zwischenzeitlich konnte er sogar ein neues Allzeithoch erklimmen.

Der Shanghai Composite zieht unterdessen um 1,14 Prozent an auf 3.855,60 Zähler.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil etwas schwächer und verliert zeitweise 0,10 Prozent auf 26.174,49 Einheiten.

3. Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT im Fokus: RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um

Der Panzergetriebehersteller RENK organisiert wegen der steigenden Nachfrage seine Produktion neu. Zur Nachricht

4. Boeing-Aktie im Blick: Einigung mit Gewerkschaft erzielt

Boeing hat nach mehr als einem Monat Streik in der Rüstungssparte eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt. Zur Nachricht

5. Kering verschiebt Option zur Übernahme von Valentino

Kering kann die Modemarke Valentino erst ein Jahr später als ursprünglich geplant übernehmen. Zur Nachricht

6. Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien

US-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union aufgefordert, gegen bestimmte chinesische und indische Waren Zölle zu verhängen. Zur Nachricht

7. Volkswagen-Aktie: Studie sieht E-Mobilität 10 Jahre nach VW-Skandal auf Kurs

Zehn Jahre nach der Aufdeckung des Abgasskandals bei Volkswagen bescheinigt eine neue Studie der europäischen Autoindustrie einen guten Weg zu mehr Elektromobilität. Zur Nachricht

8. Iberdrola kauft Previ-Beteiligung an Neoenergia für Milliardenbetrag

Iberdrola übernimmt die Beteiligung des brasilianischen Pensionsfonds Previ an Neoenergia für rund 1,88 Milliarden Euro, um damit seine Kontrolle über seine brasilianische Tochtergesellschaft zu verstärken. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben am Donnerstagmorgen nach.

10. Euro wenig verändert

Der Euro tendiert am Morgen relativ stabil auf 1,16938 US-Dollar.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com

