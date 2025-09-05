DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 ±-0,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1689 -0,1%Öl67,38 -0,3%Gold3.632 -0,2%
Transaktion in Q4

Iberdrola-Aktie: Previ-Beteiligung an Neoenergia für Milliardenbetrag gekauft

11.09.25 07:47 Uhr
Iberdrola-Aktie: Energiekonzern Iberdrola sichert sich Previ-Anteil an Neoenergia | finanzen.net

Iberdrola übernimmt die Beteiligung des brasilianischen Pensionsfonds Previ an Neoenergia für rund 1,88 Milliarden Euro, um damit seine Kontrolle über seine brasilianische Tochtergesellschaft zu verstärken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
15,77 EUR 0,05 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der spanische Energiekonzern gab am Donnerstag bekannt, dass er den Erwerb des 30,29-prozentigen Anteils von Previ an Neoenergia vereinbart habe. Das Unternehmen erzeugt und vertreibt Wind-, Wasserkraft- und Solarstrom in Brasilien. Nach der Transaktion wird Iberdrola 83,8 Prozent von Neoenergia kontrollieren.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.

DOW JONES

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images, AIF

Nachrichten zu Iberdrola SA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Iberdrola SA

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Iberdrola SA Market-PerformBernstein Research
04.09.2025Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
03.09.2025Iberdrola SA BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
19.08.2025Iberdrola SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Iberdrola SA BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Iberdrola SA BuyUBS AG
28.07.2025Iberdrola SA BuyUBS AG
25.07.2025Iberdrola SA BuyJefferies & Company Inc.
23.07.2025Iberdrola SA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Iberdrola SA Market-PerformBernstein Research
04.09.2025Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
27.08.2025Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
19.08.2025Iberdrola SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Iberdrola SA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.07.2021Iberdrola SA UnderperformRBC Capital Markets
28.06.2021Iberdrola SA UnderperformRBC Capital Markets
05.07.2016Iberdrola UnderperformBNP PARIBAS
28.04.2016Iberdrola UnderperformBNP PARIBAS
16.02.2016Iberdrola UnderperformBNP PARIBAS

