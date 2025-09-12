DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie
Brenntag SE-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Brenntag SE-Aktie Brenntag SE-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Brenntag SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Vorwürfe erhoben

NVIDIA-Aktie bricht ein: Möglicher Verstoß gegen Kartellrecht in China?

15.09.25 11:50 Uhr
Schock aus China: Kartellhammer trifft NVIDIA - Aktie stürzt an der NASDAQ ab | finanzen.net

Der KI-Riese NVIDIA wird mit dem Vorwurf eines Verstoßes gegen das Kartellrecht in China konfrontiert. Die Aktie reagiert prompt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
148,10 EUR -3,18 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Vorwürfe der chinesischen Marktaufsicht wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Kartellrecht
• Ermittlungen im Zusammenhang mit Mellanox-Übernahme laufen weiter
• Aktie reagiert

Wer­bung

Vorbörslich sackt die Aktie von Branchenliebling NVIDA an der NASDAQ um 2,64 Prozent auf 173,10 US-Dollar ab, nachdem vermeintliche Kartellrechtsverstöße gegen das Unternehmen öffentlich wurden.

Verstöße nach Marktuntersuchung in China öffentlich gemacht

Die chinesische Marktaufsichtsbehörde teilte am Montag mit, eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass NVIDIA gegen das Kartellrecht des Landes verstoßen habe. Weitere Details - etwa zum Grund oder Umfang der Verstöße - gab es von Seiten der Behörde zum Wochenstart nicht. Auch mögliche Folgen für den Techriesen blieben bislang ungenannt.

Bereits im Vorfeld gab es Vorwürfe chinesischer Seite gegen NVIDIA, weil der US-Chiphersteller gegen Verpflichtungen verstoßen haben könnte, die dieser bei der Übernahme des israelischen Chipherstellers Mellanox Technologies eingegangen war. Die Ermittlungen diesbezüglich würden weiter fortgesetzt, so die Marktaufsichtsbehörde zum Wochenstart.

Wer­bung

Handelsgespräche laufen

Aktuell befinden sich die USA und China in andauernden Handelsgesprächen, in deren Fokus auch die Chipexporte nach China stehen. Die Verhandlungen dürften insbesondere nach den neuen Vorwürfen gegen NVIDA weiter angespannt bleiben.

Wie Reuters berichtet, könnten NVIDA nach dem chinesischen Kartellrecht Geldbußen zwischen einem und zehn Prozent des Vorjahresumsatzes drohen. Laut dem jüngsten Jahresbericht erzielte NVIDIA in China im Geschäftsjahr bis zum 26. Januar einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar - rund 13 Prozent des Gesamtumsatzes.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen