DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,33 -0,4%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.033 +0,7%Euro1,1728 ±-0,0%Öl67,23 +0,5%Gold3.636 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Infineon 623100 SAP 716460 Palantir A2QA4J Oracle 871460 Alibaba A117ME Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
China bremst

Swatch-Aktie: Absatz in den USA trotz Preiserhöhungen gesteigert - China bleibt Sorgenkind

15.09.25 06:39 Uhr
Swatch-Aktie: "In den USA boomt es!" - Swatch trotzt Zöllen mit Preiserhöhungen | finanzen.net

Swatch-Group-Chef Nick Hayek kritisiert das "defensive" Auftreten der Schweiz im Zollstreit mit den USA.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swatch (I)
149,50 CHF 0,30 CHF 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In einem Interview der "NZZ am Sonntag" schlägt er als starkes Signal 39-prozentige Exportzölle auf Goldbarren in Richtung USA vor. "Das wäre eine klare und starke Botschaft gegenüber den USA gewesen."

Wer­bung

Operativ reagiert der Konzern auf die US-Zölle mit flexibler Preis- und Margensteuerung: Je nach Marke seien in Amerika Preiserhöhungen von 5 bis 15 Prozent geplant. "Dann gibt es natürlich Produkte, die der amerikanische Konsument einfach haben will, wie die MoonSwatch Moonshine Gold, die statt 400 Dollar jetzt 450 Dollar kostet", so Hayek.

Die Amerikaner kauften weiter - trotz Preiserhöhungen. Das Umsatzwachstum in Lokalwährung im US-Geschäft per Ende August über alle Marken liegt laut Hayek bei rund +15 Prozent. "In den USA boomt es", sagt er.

China-Einbruch belastet Konzernumsatz

Weltweit bleibt der Konzern jedoch unter Vorjahr, vor allem wegen des Einbruchs in China: "Wenn ein Markt mit über 2,5 Milliarden Umsatz um 30 Prozent einbricht, dann fehlen nach Adam Riese sofort 750 Millionen", so der Swatch (I)-Chef.

Wer­bung

Nachfrageimpulse sieht er unter anderem über Kanada, Mexiko und Duty-free-Kanäle (auch Kreuzfahrten). Auch in China gebe es bei Swatch und anderen Marken erste Erholungssignale, der Immobilienmarkt belaste jedoch. Bei den Luxusmarken räumt Hayek Nachholbedarf in der Distribution ein und kündigt deutlich mehr eigene Läden in den USA an.

Kein Börsenrückzug - Fokus auf Stakeholder

Ein Börsenrückzug steht laut Hayek nicht zur Debatte. Ihn störe allerdings eine "bestimmte Börsenmentalität", die den Erfolg einer Firma nur auf den Kurs messe. Hayek betont, dass der Verwaltungsrat die Interessen aller Stakeholder berücksichtige - Mitarbeitende, Partner, Kunden und Aktionäre. Letztere würden über regelmäßige Dividenden am Unternehmenserfolg beteiligt, betonte er.

Die jüngst als Reaktion auf die Trump-Zölle lancierte "What if... Tariffs?"-Swatch versteht Hayek als "positive Provokation". In der Politik gebe es viel Heuchelei und "ein bisschen Durchschütteln" schade da nicht, so der Swatch-CEO.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Swatch (I)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Swatch (I)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swatch (I)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Swatch (I)

DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
04.07.2013Swatch (I) kaufenExane-BNP Paribas SA
02.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.07.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
08.07.2013Swatch (I) haltenBarclays Capital
21.06.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
04.02.2013Swatch (I) verkaufenS&P Equity Research
20.01.2011The Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)
05.08.2010Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swatch (I) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen