Absturz & Comeback

NorCom-Aktie: Starke Erholung nach dramatischem Absturz

16.09.25 11:53 Uhr
Mehrjahrestief und Comeback: NorCom-Aktie schockt Anleger | finanzen.net

Nach einem massiven Kurssturz auf ein Mehrjahrestief scheinen Anleger bei der NorCom-Aktie wieder Hoffnung zu schöpfen.

• NorCom-Aktie rutscht ab
• Massiver Wertverlust schockiert Anleger
• Starke Erholung nach Absturz

NorCom-Aktie mit dramatischem Absturz

Die NorCom Information Technology-Aktie durchbrach in den letzten Wochen kritische Unterstützungsniveaus und markierte vergangene Woche Freitag im XETRA-Handel mit 1,17 Euro ein erschreckendes Mehrjahrestief. Die Aktie war damit seit Jahresbeginn um mehr als 60 Prozent abgestürzt.

Verlust des halben Grundkapitals

Grund für die massiven Verluste seit Mitte Juli: Das Unternehmen meldete einen Verlust des halben Grundkapitals. "Die persönlich haftende Gesellschafterin der NorCom Information Technology GmbH & CO. KGaA, München, nimmt nach pflichtgemäßem Ermessen an, dass nach vorläufiger Erstellung des Halbjahresabschlusses 2025 aufgrund von Verlusten in Vorperioden nunmehr ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten ist", schrieb das Unternehmen in einer Ad-hoc Mitteilung. Grund dafür seien laut NorCom "Umsatzrückgänge in vergangenen Perioden, vor allem aus dem Automobilsektor".

Das Unternehmen verkündete zugleich aber, dass "Investitionen in Produktneuentwicklungen getätigt" und "weitere Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung eingeleitet und teilweise bereits umgesetzt" worden seien. Diese würden "künftig positive operative Ergebnisse erwarten lassen", so NorCom.

Anleger fassen wieder Mut

Die NorCom-Geschäftsführer Viggo Nordbakk und Wolfgang Schröter zeigten sich im Rahmen der Zahlenvorlage für das erste Halbjahr zuversichtlich, das Unternehmen durch das herausfordernden Marktumfeld zu steuern und sehen besonders im Bereich Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung Wachstumschancen.

Auch die Anleger scheinen zuletzt wieder Mut zu fassen. Bereits zum Wochenstart konnte die NorCom-Aktie via XETRA um 88 Prozent auf 2,20 Euro zulegen. Am Dienstag setzt sich die rasante Erholung fort: Die Anteilsscheine des IT-Dienstleisters klettern zeitweise um weitere 87,73 Prozent auf 4,13 Euro.

Redaktion finanzen.net

