GNW-News: Veson Nautical stellt kostenlosen Schifffahrtsmarkt-Jahresrückblick 2025 mit datengestützten Einblicken in ein Jahr divergierender Sektor-Performan...

^BOSTON, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veson Nautical hat heute seinen

kostenlosen Schifffahrtsmarkt-Bericht zum Jahresende 2025

(https://hubs.ly/Q03YjlM80) vorgelegt. Der über 60 Seiten starke Bericht

beleuchtet detailliert die Faktoren, welche die globalen Schifffahrtsmärkte im

vergangenen Jahr maßgeblich beeinflusst haben. Durch die Verknüpfung von Vesons

proprietären Datensätzen mit fundierten Expertenanalysen bietet der Bericht

Branchenkennern eine präzise Orientierungshilfe zu Asset-Werten,

Flottenaktivitäten und regulatorischen Entwicklungen in allen wichtigen

Schiffssegmenten.

?Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie volatil der Markt auf das Zusammenspiel

von Geopolitik, neuen Regularien und sich wandelnden Handelsströmen reagiert",

sagte Matt Freeman, VP Valuation & Analytics bei Veson Nautical.?Unser Ziel ist

es, maritimen Akteuren transparente und datenreiche Einblicke zu liefern. Dieser

Bericht gibt nicht nur eine fundierte Rückschau auf 2025, sondern dient

gleichzeitig als strategischer Kompass für das kommende Jahr."

Der Bericht arbeitet insbesondere die starken Kontraste zwischen den einzelnen

Sektoren heraus, darunter:

* Instabilität im Roten Meer, die zu veränderten Routing-Mustern und einer

Verlängerung der Fahrtdistanzen führte.

* Umsetzung der FuelEU Maritime-Verordnung, die die operative und kommerzielle

Komplexität erhöht.

* Starke Wertsteigerungen für Massengutschiffe der Capesize-Klasse und

mittelgroße Containerschiffe.

* Abwärtsdruck auf Produktentanker und LNG-Tanker angesichts schwächerer

Fundamentaldaten.

* Allgemein rückläufiges Transaktionsvolumen, wobei die Liquidität bei

Rohöltankern und im Container-Segment stabil blieb.

* Sinkende Neubauaufträge in verschiedenen Sektoren infolge geopolitischer

Unsicherheit, knapper Werftkapazitäten und Ungewissheit bezüglich

alternativer Brennstofftechnologien.

Die Analyse deckt die Segmente Tanker, Bulker, Container, LPG, LNG, Offshore,

Fahrzeugtransporter, RoRo, Fähren und Kleintanker ab. Leser erhalten wertvolle

Einblicke in Kennzahlen zu Neubaupreisen, Second-Hand-Transaktionen (S&P),

Abwracktrends sowie zur Angebots-Nachfrage-Dynamik für das Jahr 2026.

Verantwortlich für den Bericht zeichnet das Analysten-Team von Veson Nautical:

Dan Nash (Associate Director, Valuation & Analytics), Rebecca Galanopoulos

(Senior Content Analyst), Peter Edwards (Maritime Analyst), Jarl Milford

(Maritime Analyst), Andrea De Luca (Maritime Analyst) und Charlie Litterick

(Senior Maritime Analyst).

Der vollständige, kostenlose Bericht ist jetzt auf der Veson-Website

(https://hubs.ly/Q03YjlM80) verfügbar. Maritime Akteure können die

Veröffentlichung herunterladen, um ihre Marktkenntnisse zu vertiefen und die

Wertentwicklungen von Assets besser einschätzen zu können.

Über Veson Nautical

Veson Nautical unterstützt die globale Schifffahrtsbranche dabei, die

Komplexität auf allen Seiten des Handels zu bewältigen. Die Plattform von Veson

vereint KI-gestützte Workflows, verlässlichen Daten und nahtlose Zusammenarbeit

für eine fundierte und wettbewerbsfähige Entscheidungsfindung.

Im Zuge jahrzehntelanger Innovation und enger Kundenpartnerschaft hat sich Veson

als Branchenstandard für die Förderung des maritimen Handels etabliert. Das

Unternehmen begleitet den gesamten Lebenszyklus von Frachtverträgen - von der

Befrachtung und dem operativen Betrieb bis hin zu Finanzen und Analytics.

Heute vertrauen über 38.000 Nutzer in 2.400 Unternehmen und mehr als 100 Ländern

auf die Lösungen von Veson. In einem Marktumfeld, in dem Agilität entscheidend

ist, hilft Veson seinen Kunden, Risiken proaktiv zu managen und Komplexität in

einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter

www.veson.com (https://www.veson.com/).

Veson Nautical Pressekontakt:

Lindsey Flynn

press@veson.com (mailto:press@veson.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a14dc98-

80af-4465-8805-93e787872dad

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9650e2e7-

8b7c-4a8b-8829-5d03687e08ae

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9f6f2f2-

73e6-40c4-83c4-0f0a476bdc41

