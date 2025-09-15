Im Aufwind

Die Alibaba-Aktie konnte in diesem Jahr bereits kräftig zulegen. Neben der KI-Offensive des Konzerns könnte auch die mögliche Rückkehr von Jack Ma für Fantasie am Markt sorgen.

• Alibaba-Aktie mit starker Performance

• Umstrukturierungsgerüchte befeuern Investoreninteresse

• Jack Ma zurück?

Alibaba-Aktie mit starker Performance

Die Alibaba-Aktie erlebte in diesem Jahr eine Kursrally. In Hongkong kletterten die Anteilsscheine seit Jahresbeginn um rund 86 Prozent. Am Dienstag beendete die Alibaba-Aktie den Handel in Hongkong jedoch moderate 0,71 Prozent tiefer bei 153,50 Hongkong-Dollar.

Die an der US-Börse NYSE notierten ADRs konnten seit Jahresstart ebenfalls kräftig zulegen. Hier schlägt ebenfalls ein Plus von rund 86 Prozent zu Buche (Stand. Schlusskurs vom 15.09.2025). Am Dienstag notieren die ADRs im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,20 Prozent höher bei 158,36 US-Dollar.

Strategische Integration treibt Kundenbindung voran

Alibaba intensiviert seine Bemühungen, verschiedene Geschäftsbereiche enger zu verzahnen. Der E-Commerce-Gigant verfolgt dabei das Ziel, Effizienzsteigerungen zu realisieren und die Verweildauer der Nutzer im eigenen Ökosystem zu maximieren. Eine Schlüsselrolle in dieser Strategie spielt AutoNavi Maps mit seiner breiten Nutzerbasis. Die Kartenanwendung soll als strategischer Einstiegspunkt für lokale Dienste fungieren und gleichzeitig neue Monetarisierungsmöglichkeiten durch Werbung und Coupon-Angebote erschließen. Analysten bewerten diese Integration als vielversprechenden Schritt zur Stärkung der Marktposition.

KI-Offensive katapultiert Alibaba in neue Wachstumsdimensionen

Die verstärkte Fokussierung auf künstliche Intelligenz erweist sich als Wachstumsmotor für Alibaba. Die jüngste Kurserholung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens wider. Besonders die Fortschritte bei KI-Chips und die strategische Ausrichtung auf den lokalen Dienstleistungssektor stoßen auf positive Resonanz am Markt. Experten sehen in der KI-Strategie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, der Alibaba langfristig positionieren könnte.

Rückkehr von Jack Ma?

Als möglicher weiterer Treiber für die Alibaba-Aktie könnte sich zudem ein alter Bekannter entpuppen: Alibaba-Mitbegründer Jack Ma, der Ende 2020 wegen einer kartellrechtlichen Untersuchung nahezu aus der Öffentlichkeit verschwunden war, wurde laut Medienberichten in den letzten Monaten bereits mehrfach auf dem Firmengelände gesichtet. Nun soll er wohl zu Alibaba zurückkehren. Laut Personen, die mit der Sache vertraut sind, sei Ma so nah am Unternehmen wie schon seit Jahren nicht mehr, berichtet unter anderem Bloomberg. Ma arbeite an wichtigen strategischen Unternehmensentscheidungen mit. Er gestalte milliardenschwere Investitionen mit und fordere laufend Updates zu den KI-Projekten des Unternehmens, berichtet cash.ch.

