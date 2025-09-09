DAX23.704 +0,5%ESt505.343 +0,5%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.590 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl67,03 +2,1%Gold3.622 +1,0%
Inflation als Investment-Story: Wo sich neue Handelsideen auftun

08.09.25 13:27 Uhr

Am Donnerstag um 14:30 Uhr stehen die US-Verbraucherpreisdaten für August an. Es ist der der letzte Inflationscheck vor der anstehenden Fed-Sitzung. Eine Zinssenkung im September ist bereits vollständig eingepreist. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht hat diese Erwartung nochmals gefestigt. Selbst ein deutlicher Inflationsanstieg dürfte die Märkte kaum noch verunsichern. Es gibt jedoch gute Gründe, warum Anleger gerade jetzt auf die Inflationsentwicklung achten sollten.


