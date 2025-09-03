US-Aktienportfolio

Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren

04.09.25 03:53 Uhr

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein Blick auf die jüngste Meldung zeigt, welche Tech-Aktien ganz oben auf der Einkaufsliste der Notenbank standen.

Institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC vierteljährlich ihre gehaltenen Investitionen zu melden. Diese Offenlegung erfolgt über das öffentlich einsehbare 13F-Formular. Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB), deren Depotwert sich zum Ende des zweiten Quartals auf rund 166,94 Milliarden US-Dollar belief, unterliegt dieser Meldepflicht und informiert regelmäßig über ihre US-Investitionen.

Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der SNB im zweiten Quartal 2025 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2025. Wer­bung Wer­bung Redaktion finanzen.net Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Giganten dominieren Platz 11: Das Ranking Mit einem verwalteten Vermögen von rund 166,94 Milliarden US-Dollar unterliegt die Schweizerische Nationalbank (SNB) der Pflicht, ihre US-Investments quartalsweise offenzulegen. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen der Schweizer Institution im zweiten Quartal 2025 - sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Angaben ist der 30. Juni 2025. Quelle: sec.gov, Bild: Schweizerische Nationalbank Platz 10: Berkshire Hathaway Auf dem zehnten und letzten Platz der Top 10 US-Positionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) liegt das Investment-Urgestein von Warren Buffett: Berkshire Hathaway. Die SNB hält 4.055.905 Class B-Aktien im Wert von 1,97 Milliarden US-Dollar. Ihr Anteil am Gesamtdepot beträgt 1,2 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com Platz 9: Alphabet Die C-Aktien von Alphabet fallen im Ranking um drei Plätze auf den neunten Rang zurück. Der Anteil am Gesamtportfolio liegt nun bei 1,6 Prozent. Die 14.976.100 Titel haben einen Wert von 2,66 Milliarden US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Platz 8: Tesla Der US-Elektroautobauer Tesla behauptet seinen Platz im Ranking. Das Investment hat sich auf 1,7 Prozent am Gesamtportfolio erhöht. Die SNB besitzt 8.763.075 Tesla-Aktien im Wert von 2,78 Milliarden US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com Platz 7: Alphabet A Die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet behalten ihren siebten Rang. Die Beteiligung macht einen Anteil von 1,9 Prozent am Portfolio der SNB aus und hat einen Wert von 3,11 Milliarden US-Dollar. Die Schweizer Institution hält 17.657.100 dieser Titel. Quelle: sec.gov, Bild: Naypong / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Broadcom Der US-Chiphersteller Broadcom macht im zweiten Quartal einen kräftigen Sprung nach vorne und steigt um drei Plätze auf Rang 6 auf. Mit einem Depotanteil von 2,2 Prozent und 13.521.630 Aktien hat die Beteiligung nun einen Wert von 3,73 Milliarden US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Platz 5: Meta Platforms Der Social-Media-Konzern Meta Platforms hält seine Position im Ranking. Die Beteiligung ist auf einen Depotanteil von 2,9 Prozent gestiegen. Die 6.630.600 Meta-Aktien hatten zum Quartalsende einen Wert von 4,89 Milliarden US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: mundissima / Shutterstock.com Platz 4: Amazon Der Online-Versand-Riese Amazon verteidigt seinen vierten Platz im Ranking. Die Beteiligung macht 3,8 Prozent des Gesamtportfolios aus. Die 28.912.300 Amazon-Aktien im Depot der SNB haben einen Wert von 6,34 Milliarden US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: Hadrian / Shutterstock.com Platz 3: Apple Die Beteiligung am iPhone-Konzern Apple ist im Portfolio der SNB im zweiten Quartal auf den dritten Platz zurückgefallen. Das Aktienpaket macht nun einen Anteil von 5,6 Prozent am Gesamtportfolio aus. Die 45.473.468 Titel hatten zum Stichtag einen Wert von 9,33 Milliarden US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: r.classen / Shutterstock.com Platz 2: Microsoft Der Tech-Riese Microsoft rückt um einen Platz vor und sichert sich mit einem Depotanteil von 6,4 Prozent die Silbermedaille. Die SNB hält aktuell 21.378.070 Microsoft-Aktien, die einen Gesamtwert von 10,63 Milliarden US-Dollar aufweisen. Quelle: sec.gov, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: NVIDIA Der Chiparchitekt und KI-Spezialist NVIDIA erobert mit einem Anteil von 7,0 Prozent am Gesamtportfolio den ersten Platz. Das Unternehmen konnte sich damit im Vergleich zum Vorquartal um einen Rang verbessern. Der Wert der 73.861.400 NVIDIA-Aktien im Depot der SNB beträgt nun 11,67 Milliarden US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: gguy / Shutterstock.com

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images