NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA steigt am Abend

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 182,34 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 182,34 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 183,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,42 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.536.596 Stück gehandelt.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,15 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 14,05 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,49 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 239,29 USD.

NVIDIA ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 57,01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,08 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,66 USD je NVIDIA-Aktie.

