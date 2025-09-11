DAX 23.658 -0,2%ESt50 5.370 -0,3%Top 10 Crypto 16,20 +0,6%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.097 -0,3%Euro 1,1727 -0,1%Öl 67,36 +1,6%Gold 3.648 +0,4%
Schneider Electric Aktie

230,90 EUR +0,80 EUR +0,35 %
STU
229,50 EUR +1,55 EUR +0,68 %
GVIE
Deutsche Bank AG

Schneider Electric Buy

13:06 Uhr
Schneider Electric Buy
Schneider Electric S.A.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Megatrend Künstliche Intelligenz sei enger mit dem Energiesektor verflochten als je zuvor, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Kapitalgüterwerten. Er beschäftigte sich daher näher mit der Nachfrage für Rechenzentren, Renditepotenzialen und möglichen Energie-Engpässen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Analysen zu Schneider Electric S.A.

13:06 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
04.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
02.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

