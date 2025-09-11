Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 52,1 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Tim Rokossa fasste in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Eindrücke von einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Automesse IAA zusammen. Der Autobauer habe betont, dass die 2023 eingeführte Strategie weiterhin auf gutem Kurs sei. Zahlreiche neue Modelle seien in der Pipeline und dürften in den kommenden Jahren für eine solide Produktdynamik sorgen. Kostensenkungen sollten zur Steigerung des Gewinns und des Cashflows beitragen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,70 €
|Abst. Kursziel*:
22,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
101,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,58%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|13:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
