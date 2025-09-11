Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,91 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,20 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Equal Weight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
7,51 €
|Abst. Kursziel*:
-0,13%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
7,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,32%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
