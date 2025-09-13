DAX aktuell

Wie bereits am Vortag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt vor dem Wochenende wankelmütig. Die gestern erreichten Rekordstände an der Wall Street scheinen nicht überzuschwappen.

Der DAX eröffnete den letzten Handelstag der Woche 0,27 Prozent im Plus bei 23.767,34 Punkten. Danach fällt er an die Nulllinie zurück und zeitweise auf rotes Terrain.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Börsen erneut mit Rekordjagd

Auf Wochensicht hat sich der DAX bislang um 0,4 Prozent von seinem schwachen Monatsstart nach oben abgesetzt. Er war dabei um seine 100-Tage-Durchschnitts-Linie gependelt. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend sorgt nun im Bereich über 23.800 Punkten für Widerstand.

Derweil sind die wichtigen US-Indizes allesamt auf Rekordjagd - getrieben von Zinshoffnungen. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Es gilt aber als ausgemacht, dass die Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Die EZB hatte am Vortag unterdessen die Leitzinsen im Euroraum unverändert gelassen. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Analysten und Volkswirte hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen

Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und dürften nur wenig Impulse geben. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires