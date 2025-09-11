Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 144,33 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus habe auf den wichtigsten Entwicklungen im Deutschland- und US-Geschäft gelegen, sowie auf der Kapitalallokationsstrategie sowie dem kurzfristigen Geschäftsausblick, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Breitbandgeschäft bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber./mis/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Telekom
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
30,04 €
|Abst. Kursziel*:
33,16%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
30,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,20%
|
Analyst Name:
Ottavio Adorisio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|13:31
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13:31
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13:31
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG