Bernstein Research

Deutsche Telekom Outperform

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus habe auf den wichtigsten Entwicklungen im Deutschland- und US-Geschäft gelegen, sowie auf der Kapitalallokationsstrategie sowie dem kurzfristigen Geschäftsausblick, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Breitbandgeschäft bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom