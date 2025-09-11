KRONES Aktie
Marktkap. 4,12 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff wagte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Er rechnet mit einem Strategieupdate, bei dem es sich aber wahrscheinlich "nur" um eine Bestätigung handeln werde. Insgesamt blickt er positiv auf das Unternehmen. Mit Zukäufen habe Krones den regionalen Fußabdruck verbreitert; die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollten sich aufs Umsatzwachstum niederschlagen und ein wachsender Anteil des Service-Geschäfts sollte den Margen helfen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
132,00 €
|Abst. Kursziel*:
36,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
134,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,33%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
169,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KRONES AG
|13:01
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|KRONES Buy
|UBS AG
|01.08.25
|KRONES Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
