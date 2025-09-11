DAX 23.658 -0,2%ESt50 5.370 -0,3%Top 10 Crypto 16,20 +0,6%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.097 -0,3%Euro 1,1727 -0,1%Öl 67,36 +1,6%Gold 3.648 +0,4%
UBS AG beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral
Investment-Tipp Merck-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
KRONES Aktie

134,00 EUR +0,80 EUR +0,60 %
Marktkap. 4,12 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
134,00 EUR 0,80 EUR 0,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff wagte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Er rechnet mit einem Strategieupdate, bei dem es sich aber wahrscheinlich "nur" um eine Bestätigung handeln werde. Insgesamt blickt er positiv auf das Unternehmen. Mit Zukäufen habe Krones den regionalen Fußabdruck verbreitert; die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollten sich aufs Umsatzwachstum niederschlagen und ein wachsender Anteil des Service-Geschäfts sollte den Margen helfen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

