Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Broadcom-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,7 Prozent auf 363,47 USD ab.

Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 363,47 USD ab. In der Spitze büßte die Broadcom-Aktie bis auf 361,65 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 371,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.965.072 Broadcom-Aktien.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 374,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 2,96 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 62,00 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.

Broadcom veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,07 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,95 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg?

AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co? - Die Aussichten

Broadcom-Aktie erklimmt neues Rekordhoch: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?