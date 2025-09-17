Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagabend ohne große Veränderung
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 346,27 USD.
Werte in diesem Artikel
Kaum Ausschläge verzeichnete die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 346,27 USD. Bei 350,69 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 343,81 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 350,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.166.124 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 374,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 8,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 60,11 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom-Aktie wird bei 330,00 USD angegeben.
Am 04.09.2025 äußerte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht
AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co?
Broadcom-Aktie erklimmt neues Rekordhoch: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?
Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Broadcom
Analysen zu Broadcom
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Buy
|Craig Hallum
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.2019
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
|22.02.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR
|12.07.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen