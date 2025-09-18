DAX vor festerer Eröffnung -- Asiens Börsen uneinig -- US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Roche, Kering im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird nach dem Fed-Zinsentscheid fester erwartet. Der DAX zieht rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,28 Prozent an auf 23.423,50 Punkte.

Der TecDAX tendiert daneben vorbörslich ebenfalls etwas höher. Der DAX dürfte am Donnerstag freundlich in den Handel starten, nachdem die US-Notenbank Fed wie erwartet ihre erste Zinssenkung des Jahres beschlossen hat. Anleger reagierten zunächst erleichtert auf den Schritt und zeigen sich zufrieden. In den vergangenen zwei Handelstagen hatte sich der Leitindex jeweils im Bereich von rund 23.300 Punkten stabilisiert. Laut Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners sehen Investoren diese Marke derzeit als wichtige Kaufschwelle. "Die Fed senkt den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisiert, dass weitere drei Zinssenkungen ausreichen werden", schrieb der ING-Experte James Knightley. Zwei weitere in diesem Jahr entsprächen aktuell den Erwartungen, für 2026 werde aber nur ein weiterer Zinsschritt angedeutet. Der Markt sei von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" jedoch nicht überzeugt und gehe derzeit perspektivisch von mehr Zinsstufen aus. Ein Sonderfall steht zudem am heutigen Handelstag an: Durch die Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental umfasst der DAX ausnahmsweise 41 Werte. Diese Anpassung soll die Nachvollziehbarkeit des Index für Anleger sichern. Mit dem Ende des Handelstages wird Aumovio wieder aus dem Leitindex entfernt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich am Donnerstag aus ihrer Deckung wagen. Der EURO STOXX 50 präsentiert sich im vorbörslichen Geschäft mit positiver Tendenz. Europas Börsen dürften am Donnerstag freundlich eröffnen. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend macht sich unter Anlegern Erleichterung breit. Für zusätzliche Ruhe sorgten die eher moderaten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zum Inflationsdruck, den die von Ex-Präsident Trump eingeführten Strafzölle mit sich bringen. Während im Juni noch eine knappe Mehrheit im Offenmarktausschuss lediglich zwei Zinssenkungen für 2025 erwartet hatte, gehen Marktteilnehmer inzwischen von drei Schritten aus - einschließlich der nun vollzogenen Senkung. Eine klare Ansage zu einem umfassenden Zinssenkungszyklus blieb jedoch aus. Händler sehen deshalb eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für stärkere Marktschwankungen, solange unklar bleibt, wie viele Schritte im kommenden Jahr folgen könnten. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Zudem fällt der Zinsentscheid der Bank of England, die angesichts der weiterhin hohen Inflation voraussichtlich an ihrem aktuellen Kurs festhält. Auch in Norwegen steht eine geldpolitische Entscheidung an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 46.018,32 Punkten in den Feierabend. Zeitweise hatte er bei 46.262 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht, konnte dieses Niveau aber nicht verteidigen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,33 Prozent tiefer bei 22.261,33 Zählern. Im Fokus stand ganz klar die US-Geldpolitik. Wie erwartet haben die Währungshüter erstmals in diesem Jahr eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorgenommen. Diese Erwartung stützte sich auf die Anzeichen eines schwächelnden US-Arbeitsmarkts und eine gleichzeitig anhaltend hohe Inflation. 2025 könnten die Zinsen noch zwei weitere Male gesenkt werden. Spannend waren sind vor allem Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell. Von den zwölf stimmberechtigten Mitgliedern votierten elf für eine Senkung um einen Zinsschritt, also 0,25 Prozentpunkte. Nur der Trump-Vertraute Stephen Miran, der erst zu Beginn der Woche als Übergangslösung im Fed-Vorstand bestätigt wurde, hatte sich für eine größere Senkung ausgesprochen - ganz nach Trumps Wunsch. Powell sagte über den Neuzugang lediglich: "Wir sind fest entschlossen, unsere Unabhängigkeit zu bewahren." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



