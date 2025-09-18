DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.490 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,65 -0,4%Gold3.641 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 PUMA 696960 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor festerer Eröffnung -- Asiens Börsen uneinig -- US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Roche, Kering im Fokus
Top News
Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
Goldpreis: Technische Korrektur nach Fed-Statements Goldpreis: Technische Korrektur nach Fed-Statements
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Heute im Fokus

DAX vor festerer Eröffnung -- Asiens Börsen uneinig -- US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Roche, Kering im Fokus

aktualisiert 18.09.25 08:05 Uhr

Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird nach dem Fed-Zinsentscheid fester erwartet.

Der DAX zieht rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,28 Prozent an auf 23.423,50 Punkte.
Der TecDAX tendiert daneben vorbörslich ebenfalls etwas höher.

Der DAX dürfte am Donnerstag freundlich in den Handel starten, nachdem die US-Notenbank Fed wie erwartet ihre erste Zinssenkung des Jahres beschlossen hat. Anleger reagierten zunächst erleichtert auf den Schritt und zeigen sich zufrieden. In den vergangenen zwei Handelstagen hatte sich der Leitindex jeweils im Bereich von rund 23.300 Punkten stabilisiert. Laut Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners sehen Investoren diese Marke derzeit als wichtige Kaufschwelle.

"Die Fed senkt den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisiert, dass weitere drei Zinssenkungen ausreichen werden", schrieb der ING-Experte James Knightley. Zwei weitere in diesem Jahr entsprächen aktuell den Erwartungen, für 2026 werde aber nur ein weiterer Zinsschritt angedeutet. Der Markt sei von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" jedoch nicht überzeugt und gehe derzeit perspektivisch von mehr Zinsstufen aus.

Ein Sonderfall steht zudem am heutigen Handelstag an: Durch die Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental umfasst der DAX ausnahmsweise 41 Werte. Diese Anpassung soll die Nachvollziehbarkeit des Index für Anleger sichern. Mit dem Ende des Handelstages wird Aumovio wieder aus dem Leitindex entfernt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
TeslaMetaFed-LeitzinsentscheidNVIDIABioNTechBiadu / NVIDIANIO

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

17.09.25DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Fed senkt Leitzins -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
16.09.25Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
15.09.25Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
12.09.25DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
11.09.25Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes schließen höher - neue Rekordhochs -- Figure-Aktie mit fulminantem Börsenstart -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten