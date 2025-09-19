DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.218 +0,4%Nas22.515 +1,1%Bitcoin100.010 +1,6%Euro1,1776 -0,4%Öl67,47 -0,7%Gold3.644 -0,4%
DAX aktuell

DAX letztlich mit Kurssprung - Anleger zufrieden mit Fed-Entscheid - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag

18.09.25 17:43 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX schließt nach Fed-Entscheid mit Gewinnen | finanzen.net

Nachdem die US-Notenbank Fed am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte senkte, geht es am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nach oben.

Der DAX startete mit einem Aufschlag von 0,93 Prozent bei 23.577,06 Punkten. Auch im Verlauf hielt sich das Börsenbarometer klar in der Gewinnzone und beendete die Sitzung schließlich 1,35 Prozent im Plus bei 23.674,53 Zählern.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Fed-Zinsentscheid treibt an

Der DAX zeigte sich am Donnerstag nach dem Zinsentscheid in den USA freundlich. Anleger haben wie erwartet die erste Zinssenkung der Fed in diesem Jahr bekommen und wirkten damit zufrieden.

In den vergangenen beiden Tagen hatte sich der DAX jeweils bei etwa 23.300 Punkten gefangen. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen davon, dass Anleger in diesem Bereich eine Kaufschwelle ausgemacht haben.

"Die Fed senkt den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisiert, dass weitere drei Zinssenkungen ausreichen werden", schrieb der ING-Experte James Knightley. Zwei weitere in diesem Jahr entsprächen aktuell den Erwartungen, für 2026 werde aber nur ein weiterer Zinsschritt angedeutet. Der Markt sei von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" jedoch nicht überzeugt und gehe derzeit perspektivisch von mehr Zinsstufen aus.

DAX heute mit 41 Mitgliedern

An diesem Donnerstag bestand der DAX wegen der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental ausnahmsweise aus 41 Mitgliedern. Diese Anpassung soll die Abbildbarkeit des Index für Anleger gewährleisten. Mit Handelsschluss wird der neue Einzelwert jedoch wieder aus dem DAX genommen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com