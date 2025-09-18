10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,31 Prozent im Plus bei 23.402,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost ungleich

In Japan notiert der Nikkei 225 leichte 0,29 Prozent tiefer bei 44.771,73 Punkten.

Der Shanghai Composite steigt derweil 0,26 Prozent auf 3.871,73 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen kräftige 1,65 Prozent auf 26.874,78 Indexpunkte an.

3. Baidu-Aktie schießt hoch und zieht Alibaba mit: NVIDIA-Konkurrent setzt künftig auf eigene Chips

Die Aktie von Baidu legt nach Berichten über selbstentwickelte Chips zweistellig zu. Anleger sehen darin ein Signal für mehr Unabhängigkeit etwa von NVIDIA. Zur Nachricht

4. TSMC-Aktie: Sachsen hofft auf 'Strahlkraft' durch Ansiedlung von Halbleiterriesen

Nach Gesprächen mit Unternehmen in Taiwan hofft Wirtschaftsminister Dirk Panter auf weitere Investitionen im Bereich der Halbleiterindustrie in Sachsen. Zur Nachricht

5. Nordex-Aktie: Großauftrag an Land gezogen

Nordex hat erstmals einen Auftrag aus Ecuador erhalten. Zur Nachricht

6. Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed

Angesichts des schwachen US-Arbeitsmarktes wächst der Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve, den Leitzins erstmals seit Dezember 2024 zu senken. Zur Nachricht

7. Verve-Aktie: Zukauf in Deutschland

Die Verve Group, eine Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, übernimmt die deutsche Acardo für 24,5 Millionen Euro. Zur Nachricht

8. BVB-Aktie: Unentschieden gegen Juventus Turin nach denkwürdigem Abend

Völlig erschöpft und fassungslos standen die Dortmunder Spieler am Ende eines denkwürdigen Abends auf dem Platz. Zur Nachricht

9. Deutsche Bank-Aktie auf Verkaufszetteln: Weiterer Aktienrückkauf gestartet

Die Deutsche Bank startet am heutigen Mittwoch einen weiteren Aktienrückkauf im dreistelligen Millionen-Volumen. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich am Mittwochmorgen zum Dollar kaum verändert.