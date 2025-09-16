DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto15,87 -2,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.374 ±0,0%Euro1,1859 ±-0,0%Öl68,33 -0,2%Gold3.680 -0,3%
Volumen jetzt bekannt

Deutsche Bank-Aktie auf Verkaufszetteln: Weiterer Aktienrückkauf gestartet

17.09.25 07:06 Uhr
Deutsche Bank-Aktie verliert: Bank lässt Milliarden springen - neues Rückkaufprogramm gestartet | finanzen.net

Die Deutsche Bank startet am heutigen Mittwoch einen weiteren Aktienrückkauf im dreistelligen Millionen-Volumen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,86 EUR -1,02 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktien sollen spätestens bis zum 19. November 2025 erworben und eingezogen werden, um das Grundkapital herabzusetzen, wie die Bank mitteilte. Damit erhöht sich das Rückkaufvolumen in diesem Jahr auf bis zu 1 Milliarde Euro.

Die Bank hatte im April einen Aktienrückkauf über bis zu 750 Millionen Euro gestartet. Vorstandschef Christian Sewing hatte auf der Hauptversammlung im Mai mitgeteilt, dass bei der Europäischen Zentralbank ein weiterer Aktienrückkauf für die zweite Jahreshälfte beantragt worden sei, aber kein Volumen angegeben.

Nachbörslich geht es für die Deutsche Bank-Aktie auf Tradegate mehr als drei Prozent nach unten.

DOW JONES

