Fed-Entscheid am Abend: Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf

aktualisiert 17.09.25 07:17 Uhr

Nestlé-Chairman Paul Bulcke tritt zurück. Acht Tore in einer Hälfte: BVB und Juve liefern furioses 4:4. Verve kauft in Deutschland zu.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag verunsichert.

Der DAX vergrößerte seinen anfänglichen Verlust zusehends und schloss 1,77 Prozent schwächer bei 23.329,24 Punkten.
Der TecDAX konnte seine frühen Gewinne nicht verteidigen und fiel deutlich ins Minus. Letztlich ging er 0,9 Prozent leichter bei 3.548,66 Zählern aus dem Handel.

Im Mittelpunkt steht die US-Notenbank: In Washington beginnt die Fed ihre zweitägige Sitzung, deren Ergebnis am Mittwochabend mit Spannung erwartet wird. An den Märkten gilt es als nahezu sicher, dass die Fed erstmals in diesem Jahr die Zinsen senkt - einige Investoren rechnen sogar mit einem deutlichen Schritt von 0,5 Prozentpunkten.

"Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", sagte der Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend seien weniger die aktuellen Beschlüsse als vielmehr die Signale für die kommenden Monate. Unter Druck steht vor allem Fed-Chef Jerome Powell, der zusätzlich in einen Machtkampf mit US-Präsident Donald Trump geraten ist. Im Streit um die Absetzung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook musste Trump in der Nacht zum Dienstag vor Gericht eine weitere Niederlage einstecken.

Von konjunktureller Seite rückte am Dienstag der ZEW-Index für September in den Mittelpunkt. Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland haben sich demnach im September unerwartet aufgehellt, wobei sich die Beurteilung der aktuellen Lage weiter eintrübte.

Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
OracleCoreWeaveTrump / New York TimesMicrosoftSAPNorComVW

