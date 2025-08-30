DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.992 +0,5%Nas22.211 -0,6%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1849 -0,1%Öl68,24 -0,4%Gold3.680 -0,3%
17.09.25 19:22 Uhr
Rüstungstitel nur vorübergehend gefragt: Aktien von Rheinmetall & Co. im Abschwung | finanzen.net

Rüstungstitel in Deutschland waren am Mittwoch bei den Anlegern nur vorübergehend gefragt. Der Kursrücksetzer vom Vortag setzt sich damit für den 2025 stark gelaufenen Sektor fort.

Zum Handelsende verliert Rheinmetall via XETRA ohne neue Nachrichten 0,66 Prozent auf 1.888,50 Euro. Anfangs war es noch aufwärts gegangen. Neue Rekordkurse rücken damit etwas weiter weg.

Zu Wochenbeginn hatte der Konzern mit der Übernahme der Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen Schlagzeilen gemacht. Die Branchenkollegen HENSOLDT und RENK aus dem MDAX verloren am Mittwoch schlussendlich 0,58 Prozent auf 93,75 Euro beziehungsweise 1,50 Prozent auf 69,54 Euro.

/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

