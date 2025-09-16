DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.986 +0,5%Nas22.287 -0,2%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1848 -0,1%Öl67,72 -1,1%Gold3.662 -0,8%
Neue CEO

Kering-Aktie: Gucci will mit neuer Chefin den Umsatz ankurbeln

17.09.25 19:52 Uhr
Kering-Aktie: Gucci unter Druck - Kering tauscht Spitze erneut aus | finanzen.net

Die italienische Luxusmarke Gucci bekommt eine neue Chefin. Der Mutterkonzern Kering hat Francesca Bellettini zur neuen CEO von Gucci ernannt.

Der Konzern strebt nach Monaten mit enttäuschenden Verkaufszahlen eine Neuausrichtung der Luxusmarke an. Bellettinis Beförderung an die Spitze von Gucci erfolgt weniger als ein Jahr, nachdem Kering Stefano Cantino an die Spitze der angeschlagenen Marke berufen hatte. Bellettini war bisher stellvertretende CEO von Kering und für die Markenentwicklung zuständig.

"Gucci verdient als Aushängeschild unserer Gruppe höchste Aufmerksamkeit, und Francesca - eine der erfahrensten und angesehensten Fachleute unserer Branche - wird die Führungsqualitäten und die makellose Umsetzung mitbringen, die erforderlich sind, um die Marke wieder an ihren rechtmäßigen Platz zu bringen", sagte Kering-CEO Luca de Meo.

DOW JONES

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, August_0802 / Shutterstock.com

