Kering Aktie
Marktkap. 39,72 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 145 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Luxuskonzern habe einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Es sei aber noch ein langer Weg zu gehen, um das aktuelle Aktienkursniveau zu rechtfertigen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Underweight
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
321,80 €
|Abst. Kursziel*:
-37,85%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
333,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-40,11%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
201,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:01
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research