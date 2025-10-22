DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.320 -0,1%Top 10 Crypto 15,13 +1,4%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 93.882 +1,2%Euro 1,1601 -0,1%Öl 65,01 +1,0%Gold 4.122 +0,7%
Kering Aktie

333,95 EUR +11,45 EUR +3,55 %
STU
293,02 CHF +13,98 CHF +5,01 %
BRX
Marktkap. 39,72 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

08:01 Uhr
Kering Underweight
Kering
333,95 EUR 11,45 EUR 3,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 145 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Luxuskonzern habe einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Es sei aber noch ein langer Weg zu gehen, um das aktuelle Aktienkursniveau zu rechtfertigen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Underweight

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
321,80 €		 Abst. Kursziel*:
-37,85%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
333,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,11%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
201,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

