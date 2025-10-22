JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 145 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Luxuskonzern habe einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Es sei aber noch ein langer Weg zu gehen, um das aktuelle Aktienkursniveau zu rechtfertigen./rob/ajx/gl

