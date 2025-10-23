Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Kering Sell

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 334,65 EUR -11,65 EUR -3,36% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 160 auf 190 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Unter dem neuen Chef Luca de Meo bessere sich die Lage des Luxusgüterherstellers, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. So werde die Bilanz entschuldet, die Hierarchien gestrafft sowie die einzelnen Einheiten und die Lieferketten gestärkt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com