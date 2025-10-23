DAX 24.211 +0,0%ESt50 5.666 +0,0%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,17 -0,2%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1616 +0,0%Öl 66,04 +0,1%Gold 4.058 -1,7%
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Comfort Systems USA (FIX) – Rekordquartal mit verdoppeltem Gewinn und Auftragsbestand über 9 Mrd. USD!
Kering Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Kering Sell

08:01 Uhr

Kering Sell

08:01 Uhr
Kering
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 160 auf 190 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Unter dem neuen Chef Luca de Meo bessere sich die Lage des Luxusgüterherstellers, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. So werde die Bilanz entschuldet, die Hierarchien gestrafft sowie die einzelnen Einheiten und die Lieferketten gestärkt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Sell

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
349,95 €		 Abst. Kursziel*:
-45,71%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
334,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-43,22%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:01 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Kering Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: SAP, Kering, Atoss Software, MTU Aero Engines, Nokia Stocks in Action: SAP, Kering, Atoss Software, MTU Aero Engines, Nokia
Dow Jones Kering-Aktie trotzdem höher: Gucci-Mutter verbucht im dritten Quartal kräftigen Umsatzrückgang
dpa-afx ROUNUDP: Kering-Umsatz sinkt nicht so stark wie befürchtet - Aktie zieht an
dpa-afx Kering-Umsatz sinkt nicht so stark wie befürchtet - Positive Aktien-Reaktion
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx L'Oreal-Aktie steigt: Offenbar Kauf von Kering-Schönheitssparte für Milliardensumme geplant
TraderFox Stocks in Action: Safran, Siltronic, Kering, Hensoldt und PVA Tepla.
dpa-afx ROUNDUP: L'Oreal kauft Schönheitssparte von Kering für vier Milliarden Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Kering auf 'Sell' - Ziel 160 Euro
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
Financial Times Kering chief vows rapid overhaul after sealing €4bn beauty deal
RTE.ie Kering to sell beauty unit to L'Oreal for €4 billion
Financial Times Kering agrees €4bn sale of beauty division to L’Oréal
Business Times Kering agrees to sell beauty division to L’Oreal in partnership
Financial Times Kering closes in on €4bn deal to offload beauty division to L’Oréal
