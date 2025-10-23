Kering Aktie
Marktkap. 38,9 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 160 auf 190 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Unter dem neuen Chef Luca de Meo bessere sich die Lage des Luxusgüterherstellers, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. So werde die Bilanz entschuldet, die Hierarchien gestrafft sowie die einzelnen Einheiten und die Lieferketten gestärkt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Sell
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
349,95 €
|Abst. Kursziel*:
-45,71%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
334,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-43,22%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
204,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:01
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
