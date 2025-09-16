DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,05 -1,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.870 +0,5%Euro1,1855 -0,1%Öl68,36 -0,2%Gold3.675 -0,4%
Tech-Euphorie in Asien

Baidu-Aktie schießt hoch und zieht Alibaba mit: NVIDIA-Konkurrent setzt künftig auf eigene Chips

17.09.25 08:30 Uhr
Baidu-Aktie explodiert: Eigene KI-Chips treiben Kursrally - Alibaba und Tencent profitieren mit | finanzen.net

Die Aktie von Baidu legt nach Berichten über selbstentwickelte Chips zweistellig zu. Anleger sehen darin ein Signal für mehr Unabhängigkeit etwa von NVIDIA.

• Baidu entwickelt eigene Chips, Unabhängigkeit von NVIDIA im Fokus
• Baidu-Aktie schießt zweistellig hoch
• Alibaba und Tencent profitieren im Fahrwasser der Rally

Baidu überrascht mit eigener Chip-Strategie

Kurstreibende Neuigkeiten an den asiatischen Börsen: Baidu soll damit begonnen haben, eigene Prozessoren beim Training seiner KI-Modelle einzusetzen. Ziel sei es, die Abhängigkeit von den derzeit dominierenden Chips des US-Chipriesen NVIDIA zu verringern.

Die Eigenentwicklung werde Dow Jones Newswires zufolge zunächst genutzt, um Baidus Ernie-Sprachmodelle weiterzuentwickeln. Analysten sehen darin einen strategisch wichtigen Schritt, da der Export restriktiver US-Technologie nach China zunehmend unter Druck steht.

Anleger feiern den Schritt: In Hongkong zieht die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns zwischenzeitlich um kräftige 16,7 Prozent auf 132,10 Hongkong-Dollar an.

Mitzieheffekt für Tech-Schwergewichte

Die Kursrally von Baidu sorgte auch bei anderen Schwergewichten des Sektors für Auftrieb. So klettert etwa Alibaba um 5,02 Prozent auf 161,20 Hongkong-Dollar, Tencent-Papiere verteuern sich um 2,25 Prozent auf 659,50 Hongkong-Dollar.

Neue Dynamik für Chinas KI-Industrie

Mit der Chip-Offensive könnte Baidu zu einem Vorreiter der heimischen Halbleiterstrategie werden. Sollte sich die Eigenentwicklung im Praxiseinsatz bewähren, hätte das Unternehmen nicht nur einen technologischen Vorteil, sondern würde zugleich geopolitischen Risiken besser standhalten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

