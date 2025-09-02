DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.341 ±-0,0%Bitcoin98.392 +0,3%Euro1,1869 +0,9%Öl68,52 +1,6%Gold3.688 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen tiefer -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026? Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
Alphabet-Aktie etwas höher: Googles Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos Alphabet-Aktie etwas höher: Googles Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Früher als geplant

Nestlé-Aktie: Nestlé-Chairman Paul Bulcke tritt zurück

16.09.25 20:03 Uhr
Nestlé-Aktie: Doppelschock bei Nestlé - Erst CEO-Entlassung, jetzt Präsidenten-Rücktritt | finanzen.net

Nach der abrupten Entlassung von Nestlé-CEO Laurent Freixe Anfang September tritt nun Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,89 CHF -0,07 CHF -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bulcke hat sich entschlossen, früher als geplant aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden, wie der Nahrungsmittelkonzern mitteilte. "Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen und den geplanten Übergang zu beschleunigen", wird Bulcke in der Mitteilung zitiert.

Wer­bung

Zu seinem Nachfolger als Verwaltungsratspräsident wurde Pablo Isla ab 1. Oktober ernannt.

Nestlé hatte Freixe vor zwei Wochen mit sofortiger Wirkung nach nur einem Jahr im Amt entlassen. Freixe hatte mit einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin gegen die internen Richtlinien verstoßen. Zum Nachfolger wurde Nespresso-Chef Philipp Navratil ernannt.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen