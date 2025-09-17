Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum
18.09.25 13:59 Uhr
Deutz, einer der Highflyer im Value-Stars-Deutschland-Index, hat mit einer Aktienemission einen dreistelligen Millionenbetrag eingenommen. Das wird auch die Expansion im Rüstungssektor stützen und damit das Potenzial für die Aktie erhöhen.
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
[...]Unser Top-Performer Deutz konnte in der letzten Woche erfolgreich eine Kapitalerhöhung abschließen, in deren Rahmen 13,88 Mio. neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen Investoren platziert wurden. Damit steigt das Grundkapital des Maschinenbauers um 10 % auf 152,64 Mio. Stückaktien. Der Bruttoemissionserlös von 131,1 Mio. Euro dient vor allem der
Nachrichten zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
