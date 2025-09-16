NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende leichter

NASDAQ 100-Kursverlauf

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,21 Prozent leichter bei 24.223,69 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 24.286,43 Punkte an der Kurstafel, nach 24.274,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23.999,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.292,06 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,186 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 23.712,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21.719,08 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 17.09.2024, bei 19.432,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15,48 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.343,35 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Workday (+ 7,25 Prozent auf 234,88 USD), PDD (+ 4,49 Prozent auf 134,86 USD), Marvell Technology (+ 3,08 Prozent auf 70,98 USD), Charter A (+ 2,66 Prozent auf 268,02 USD) und Adobe (+ 2,65 Prozent auf 362,07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Broadcom (-3,84 Prozent auf 346,17 USD), Old Dominion Freight Line (-3,56 Prozent auf 141,79 USD), NVIDIA (-2,62 Prozent auf 170,29 USD), Marriott (-2,18 Prozent auf 262,05 USD) und Paccar (-1,94 Prozent auf 100,86 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49.729.693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,644 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net