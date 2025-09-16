GNW-News: Lloyds Banking Group weitet strategische Partnerschaft mit Broadcom zur Beschleunigung der digitalen Transformation aus
^LONDON, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VMware Explore on Tour - Die Lloyds
Banking Group und Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) haben heute eine bedeutende
Ausweitung ihrer langjährigen Partnerschaft mit einem neuen Mehrjahresvertrag
bekanntgegeben, der die Umsetzung der ehrgeizigen strategischen Transformation
der Gruppe unterstützen wird.
In der nächsten Phase der Partnerschaft wird die Lloyds Banking Group die
Nutzung des Infrastruktur-Software-Portfolios von Broadcom, einschließlich
VMware Cloud Foundation und Mainframe-Lösungen, vertiefen, um die
Ausfallsicherheit, Agilität und Skalierbarkeit ihrer Technologieinfrastruktur zu
verbessern.
Dadurch wird die Gruppe in die Lage versetzt, ihren 28 Millionen Kunden und
Unternehmen im gesamten Vereinigten Königreich schnellere und zuverlässigere
digitale Dienstleistungen anzubieten.
?Die Modernisierung unserer Infrastruktur ermöglicht es uns, unseren Kunden
weiterhin schnelle und zuverlässige digitale Bankdienstleistungen anzubieten,
egal ob sie Zahlungen tätigen, einen Kredit beantragen oder ihren Kontostand
prüfen", so Ron van Kemenade, Group Chief Operating Officer bei Lloyds Banking
Group.?Das bedeutet, dass unsere Kunden heute erstklassigen Service erhalten -
auf einer Plattform, die sich leicht skalieren lässt und künftig auch neue
Produkte und Innovationen unterstützt."
?Die strategische Partnerschaft von Broadcom mit der Lloyds Banking Group wurde
durch die Aufnahme von VMware in unser bestehendes Infrastruktur-Software-
Portfolio, das unsere Mainframe-Lösungen umfasst, weiter gestärkt", so Luigi
Freguia, President, EMEA, Broadcom.?Dies dient unserem Ziel, die Lloyds Banking
Group bei der Transformation ihrer Infrastruktur zu unterstützen und ihre
Führungsposition als größte digitale Bank Großbritanniens zu festigen."
Die Lloyds Banking Group wird VMware Cloud Foundation einsetzen, um ihre
Strategie zur Konsolidierung von Rechenzentren zu unterstützen. Dies wird ein
einheitliches Betriebsmodell für ihre gesamte Private-Cloud-Umgebung schaffen,
das die Flexibilität der Public Cloud mit der Sicherheit, Leistung und
Kosteneffizienz einer lokalen Infrastruktur kombiniert.
Die Plattform wird traditionelle, moderne und KI-gestützte Anwendungen mit
einheitlichen Abläufen, Governance und Kontrollen unterstützen. Zudem wird
Broadcom professionelle Services und Schulungen für die Engineering-Teams von
Lloyds bereitstellen, um den Nutzen der Implementierung zu maximieren.
Die Mainframe-Lösungen von Broadcom werden weiterhin die geschäftskritischen
Workloads von Lloyds absichern und bieten fortschrittliche Automatisierung,
intuitive Tools und nahtlose Integration in hybride Umgebungen. Diese Funktionen
tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken, die Performance zu steigern und
eine agilere, kollaborative Kultur in den IT-Teams zu fördern, und unterstützen
somit die kontinuierliche Bereitstellung wichtiger digitaler Dienste.
Über Broadcom
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen,
das eine breite Palette von Halbleiter-, Unternehmenssoftware- und
Sicherheitslösungen entwirft, entwickelt und liefert. Das branchenführende
Produktportfolio von Broadcom bedient wichtige Märkte wie Cloud-, Rechenzentren-
, Netzwerk-, Breitband-, Wireless-, Speicher-, Industrie- und
Unternehmenssoftware. Unsere Lösungen umfassen Netzwerk- und Speicherlösungen
für Dienstanbieter und Unternehmen, Konnektivität für Mobilgeräte und Breitband,
Mainframe, Cybersicherheit sowie private und hybride Cloud-Infrastrukturen.
Broadcom ist eine Delaware Corporation mit Hauptsitz in Palo Alto, CA. Weitere
Informationen finden Sie unter www.broadcom.com
(https://www.google.com/search?q=https://www.broadcom.com).
Über die Lloyds Banking Group
Die Lloyds Banking Group ist der größte britische Finanzdienstleister für
Privat- und Geschäftskunden mit über 28 Millionen Kunden und einer Präsenz in
nahezu jeder Gemeinde. Wir sind stolz darauf, britische Unternehmen zu
unterstützen, von denen fast eine Million von unseren führenden digitalen und
Relationship-Banking-Services profitieren. Zu unseren Hauptgeschäftsaktivitäten
zählen Privat- und Geschäftsbankgeschäfte, allgemeine Versicherungen und
langfristige Sparprodukte, die über renommierte Marken wie Lloyds, Halifax, Bank
of Scotland und Scottish Widows angeboten werden.
Unser Ziel ist es, zum Wohlstand Großbritanniens beizutragen. Seit mehr als
320 Jahren unterstützen wir Großbritannien mit unseren Produkten und
Dienstleistungen in allen Gemeinden und Millionen von Haushalten. Unser Erfolg
ist eng mit dem Wohlstand des Vereinigten Königreichs verflochten und wir
möchten Großbritannien durch eine verantwortungsbewusste, nachhaltige und
inklusive Geschäftstätigkeit zu mehr Wohlstand verhelfen.
Broadcom, das Puls-Logo und?Connecting Everything" gehören zu den Marken von
Broadcom. Der Begriff?Broadcom" bezieht sich auf Broadcom Inc. und/oder seine
Tochtergesellschaften. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Medienkontakte:
Roger Fortier
Broadcom
+1.408.348.1569
roger.fortier@broadcom.com (mailto:roger.fortier@broadcom.com)
Eloy Ontiveros
Broadcom Global Communications
+1.650.427.6145
eloy.ontiveros@broadcom.com (mailto:eloy.ontiveros@broadcom.com)
Sam Boden
Lloyds Banking Group Media Relations
+0.786.867.5107
samuel.boden@lloydsbanking.com (mailto:samuel.boden@lloydsbanking.com)

