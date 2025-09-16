GNW-News: Lloyds Banking Group weitet strategische Partnerschaft mit Broadcom zur Beschleunigung der digitalen Transformation aus

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VMware Explore on Tour - Die Lloyds

Banking Group und Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) haben heute eine bedeutende

Ausweitung ihrer langjährigen Partnerschaft mit einem neuen Mehrjahresvertrag

bekanntgegeben, der die Umsetzung der ehrgeizigen strategischen Transformation

der Gruppe unterstützen wird.

In der nächsten Phase der Partnerschaft wird die Lloyds Banking Group die

Nutzung des Infrastruktur-Software-Portfolios von Broadcom, einschließlich

VMware Cloud Foundation und Mainframe-Lösungen, vertiefen, um die

Ausfallsicherheit, Agilität und Skalierbarkeit ihrer Technologieinfrastruktur zu

verbessern.

Dadurch wird die Gruppe in die Lage versetzt, ihren 28 Millionen Kunden und

Unternehmen im gesamten Vereinigten Königreich schnellere und zuverlässigere

digitale Dienstleistungen anzubieten.

?Die Modernisierung unserer Infrastruktur ermöglicht es uns, unseren Kunden

weiterhin schnelle und zuverlässige digitale Bankdienstleistungen anzubieten,

egal ob sie Zahlungen tätigen, einen Kredit beantragen oder ihren Kontostand

prüfen", so Ron van Kemenade, Group Chief Operating Officer bei Lloyds Banking

Group.?Das bedeutet, dass unsere Kunden heute erstklassigen Service erhalten -

auf einer Plattform, die sich leicht skalieren lässt und künftig auch neue

Produkte und Innovationen unterstützt."

?Die strategische Partnerschaft von Broadcom mit der Lloyds Banking Group wurde

durch die Aufnahme von VMware in unser bestehendes Infrastruktur-Software-

Portfolio, das unsere Mainframe-Lösungen umfasst, weiter gestärkt", so Luigi

Freguia, President, EMEA, Broadcom.?Dies dient unserem Ziel, die Lloyds Banking

Group bei der Transformation ihrer Infrastruktur zu unterstützen und ihre

Führungsposition als größte digitale Bank Großbritanniens zu festigen."

Die Lloyds Banking Group wird VMware Cloud Foundation einsetzen, um ihre

Strategie zur Konsolidierung von Rechenzentren zu unterstützen. Dies wird ein

einheitliches Betriebsmodell für ihre gesamte Private-Cloud-Umgebung schaffen,

das die Flexibilität der Public Cloud mit der Sicherheit, Leistung und

Kosteneffizienz einer lokalen Infrastruktur kombiniert.

Die Plattform wird traditionelle, moderne und KI-gestützte Anwendungen mit

einheitlichen Abläufen, Governance und Kontrollen unterstützen. Zudem wird

Broadcom professionelle Services und Schulungen für die Engineering-Teams von

Lloyds bereitstellen, um den Nutzen der Implementierung zu maximieren.

Die Mainframe-Lösungen von Broadcom werden weiterhin die geschäftskritischen

Workloads von Lloyds absichern und bieten fortschrittliche Automatisierung,

intuitive Tools und nahtlose Integration in hybride Umgebungen. Diese Funktionen

tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken, die Performance zu steigern und

eine agilere, kollaborative Kultur in den IT-Teams zu fördern, und unterstützen

somit die kontinuierliche Bereitstellung wichtiger digitaler Dienste.

Über Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen,

das eine breite Palette von Halbleiter-, Unternehmenssoftware- und

Sicherheitslösungen entwirft, entwickelt und liefert. Das branchenführende

Produktportfolio von Broadcom bedient wichtige Märkte wie Cloud-, Rechenzentren-

, Netzwerk-, Breitband-, Wireless-, Speicher-, Industrie- und

Unternehmenssoftware. Unsere Lösungen umfassen Netzwerk- und Speicherlösungen

für Dienstanbieter und Unternehmen, Konnektivität für Mobilgeräte und Breitband,

Mainframe, Cybersicherheit sowie private und hybride Cloud-Infrastrukturen.

Broadcom ist eine Delaware Corporation mit Hauptsitz in Palo Alto, CA. Weitere

Informationen finden Sie unter www.broadcom.com

(https://www.google.com/search?q=https://www.broadcom.com).

Über die Lloyds Banking Group

Die Lloyds Banking Group ist der größte britische Finanzdienstleister für

Privat- und Geschäftskunden mit über 28 Millionen Kunden und einer Präsenz in

nahezu jeder Gemeinde. Wir sind stolz darauf, britische Unternehmen zu

unterstützen, von denen fast eine Million von unseren führenden digitalen und

Relationship-Banking-Services profitieren. Zu unseren Hauptgeschäftsaktivitäten

zählen Privat- und Geschäftsbankgeschäfte, allgemeine Versicherungen und

langfristige Sparprodukte, die über renommierte Marken wie Lloyds, Halifax, Bank

of Scotland und Scottish Widows angeboten werden.

Unser Ziel ist es, zum Wohlstand Großbritanniens beizutragen. Seit mehr als

320 Jahren unterstützen wir Großbritannien mit unseren Produkten und

Dienstleistungen in allen Gemeinden und Millionen von Haushalten. Unser Erfolg

ist eng mit dem Wohlstand des Vereinigten Königreichs verflochten und wir

möchten Großbritannien durch eine verantwortungsbewusste, nachhaltige und

inklusive Geschäftstätigkeit zu mehr Wohlstand verhelfen.

Broadcom, das Puls-Logo und?Connecting Everything" gehören zu den Marken von

Broadcom. Der Begriff?Broadcom" bezieht sich auf Broadcom Inc. und/oder seine

Tochtergesellschaften. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Medienkontakte:

Roger Fortier

Broadcom

+1.408.348.1569

roger.fortier@broadcom.com (mailto:roger.fortier@broadcom.com)

Eloy Ontiveros

Broadcom Global Communications

+1.650.427.6145

eloy.ontiveros@broadcom.com (mailto:eloy.ontiveros@broadcom.com)

Sam Boden

Lloyds Banking Group Media Relations

+0.786.867.5107

samuel.boden@lloydsbanking.com (mailto:samuel.boden@lloydsbanking.com)

