EUREX/Renten-Futures nach US-Zinssenkung etwas erholt

DOW JONES--Etwas erholt zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen nach ihrem Rücksetzer am Vorabend nach der US- Zinssenkung und den neuen Zinssignalen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 21 Ticks auf 129,00 Prozent und liegt damit auf dem Tageshoch. Das Tagestief liegt bei 128,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.576 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 48 Ticks auf 115,72 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 117,99 Prozent.

September 18, 2025 02:46 ET (06:46 GMT)