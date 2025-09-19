EUREX/Renten-Futures nach US-Zinssenkung etwas erholt
18.09.25 08:45 Uhr
DOW JONES--Etwas erholt zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen nach ihrem Rücksetzer am Vorabend nach der US-Zinssenkung und den neuen Zinssignalen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 21 Ticks auf 129,00 Prozent und liegt damit auf dem Tageshoch. Das Tagestief liegt bei 128,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.576 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 48 Ticks auf 115,72 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 117,99 Prozent.
September 18, 2025 02:46 ET (06:46 GMT)