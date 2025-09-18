Webinar: Ein MSCI World für Krypto, ist das die Lösung?

Krypto

Am 25. September ab 18 Uhr geht es um eine Frage, die viele Anleger umtreibt: Lässt sich die Idee des MSCI World auf den Kryptomarkt übertragen? Ein Krypto-ETP bietet die Möglichkeit, nicht nur auf eine einzelne Währung zu setzen, sondern gleich mehrere digitale Assets gebündelt in einem Produkt zu nutzen - ein klarer Mehrwert durch Diversifikation.

Besprochen wird im Krypto-Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene, wie sich ein solches Produkt als langfristige Investmentlösung eignet und welche Rolle es im privaten Portfolio spielen kann. Dabei geht es um den sinnvollen Einsatz zwischen klassischen Anlagen, die Auswahl geeigneter Strategien und praktische Tipps für den Alltag. So lässt sich das Risiko breiter streuen, ohne die Chancen des Kryptomarktes aus den Augen zu verlieren.

» Jetzt anmelden und im Webinar erfahren, wie Kryptowährungen gezielt als Bausteine für ein robustes Portfolio eingesetzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt im Webinar am 25. September ab 18 Uhr liegt auf der einfachen Umsetzung: vom Sparplan als komfortablem Einstieg bis hin zur steuerlichen Behandlung, die mit klassischen Krypto-Assets vergleichbar ist. Damit wird deutlich, wie ein Krypto-ETP als Baustein für Anleger genutzt werden kann, die Struktur und Transparenz in einem sonst sehr volatilen Markt suchen.

» Schnell noch Plätze für Experten-Tipps zu Krypto-Investments sichern!

Dein Experte im Webinar

Jan Altmann gilt als Experte börsengehandelte Indexprodukte und befasst sich seit über 20 Jahren mit ETPs und ETF-Investments. Den Anfang der ETFs in Europa hat Altmann maßgeblich mitgestaltet: Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse entwickelte er das erste Handels- und Listing-Segment für ETFs in Europa. Später beriet er zahlreiche Anbieter aus Vermögensverwaltung und Index-Industrie zu Produktstrategie, Vertrieb und Marketing. Parallel teilt er seine ETP-Expertise in Seminaren für Profis aus Kapitalanlage, Handel und Vertrieb, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse. Vor seinem Wechsel zu Bitwise war Jan Altmann vier Jahre als Senior ETF Analyst beim bekannten Internetportal justETF.com tätig und hat das ETF-Sparen für Privatanleger bekannt gemacht. Neben der Markt- und ETF-Analyse hatte der ETF-Experte über 25.000 private Anleger live in seinen Webinaren zu Gast und hat den Top10-Investmentpodcast von justETF produziert.