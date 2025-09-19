DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.454 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,66 -0,4%Gold3.644 -0,4%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 PUMA 696960 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
DAX vor festerer Eröffnung -- Asiens Börsen uneinig -- US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Roche, Kering im Fokus
DAX aktuell

DAX im Plus erwartet - Anleger dürften nach Fed-Entscheid zugreifen - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag

18.09.25 08:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX nach Fed-Entscheid mit Gewinnen erwartet | finanzen.net

Nachdem die US-Notenbank Fed am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte senkte, dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nach oben gehen.

Der DAX beendete den Mittwochshandel mit marginalen Gewinnen. Am Donnerstag zeigt er sich vorbörslich ebenso im Plus.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Fed-Zinsentscheid treibt an

Der DAX dürfte am Donnerstag nach dem Zinsentscheid in den USA freundlich in den Handel starten. Anleger haben wie erwartet die erste Zinssenkung der Fed in diesem Jahr bekommen und wirken damit zunächst zufrieden.

In den vergangenen beiden Tagen hatte sich der DAX jeweils bei etwa 23.300 Punkten gefangen. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen davon, dass Anleger in diesem Bereich eine Kaufschwelle ausgemacht haben.

"Die Fed senkt den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisiert, dass weitere drei Zinssenkungen ausreichen werden", schrieb der ING-Experte James Knightley. Zwei weitere in diesem Jahr entsprächen aktuell den Erwartungen, für 2026 werde aber nur ein weiterer Zinsschritt angedeutet. Der Markt sei von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" jedoch nicht überzeugt und gehe derzeit perspektivisch von mehr Zinsstufen aus.

DAX heute mit 41 Mitgliedern

An diesem Donnerstag wird der DAX wegen der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental ausnahmsweise aus 41 Mitgliedern bestehen. Diese Anpassung soll die Abbildbarkeit des Index für Anleger gewährleisten. Mit Handelsschluss wird der neue Einzelwert dann wieder aus dem DAX genommen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

